軍情動態》美雷神公司成功試射高超音速武器 與洛馬競爭武器合約

雷神公司近日成功試射高超音速武器。圖為雷神公司釋出的HAWC武器原型示意圖。（路透）

2022/07/19 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍上週證實在加州外海成功發射洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）的高超音速（亦稱極音速）武器，美國國防部18日在一份聲明中提到，雷神公司（Raytheon Technologies Corp）也在近期成功測試。

根據《路透》報導，「高超音速吸氣武器概念」（HAWC）開發計畫由美國國防高階研究計畫局（DARPA）執行，並與美國空軍合作實施。目前雷神與洛克希德馬丁正在爭取這項武器合約，自去年9月以來雷神的產品2次試射都成功，洛克希德馬丁則試成功1次、失敗1次。

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美國國防部18日在一份聲明指出，日前成功試射雷神公司的HAWC武器，在飛行測試期間，飛機在空中釋放雷神的HAWC武器，點燃「超燃衝壓引擎」後，將武器原型在大氣層內加速到5馬赫（5倍音速）的速度，時速高達6200公里，武器原型以5馬赫速度飛行約300海浬（約555公里）的距離。

雷神公司飛彈與國防業務部門總裁克雷默（Wes Kremer）在聲明稿中提到，提升美國的高超音速武器能力是一項非常重要的國家任務，「這是向前邁進的重要一步，飛行測試得以連續成功，讓我們對HAWC武器原型的技術成熟度更有信心」。

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