影片曝光！ 親俄民兵稱擊落「敵機」 卻是俄軍戰機被打下來

2022/07/19 00:28

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,戰事仍在進行中,俄國戰地記者發布一段影片指出,親俄民兵在烏東盧甘斯克州使用防空飛彈擊落「敵機」,但尋獲的殘骸機尾卻有「俄羅斯空軍」(ВВС России)的字體,擊落的疑似是俄羅斯自家Su-34戰機。

美國智庫外交政策研究所(FPRI)專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃.李(Rob Lee)在推特分享一段影片指出,俄羅斯戰地記者波杜布尼(Yevgeny Poddubny)貼出影片稱,俄羅斯「S-400」飛彈防禦系統摧毀盧甘斯克州阿爾切夫斯克(Alchevsk)上空一個目標,稱是擊落「敵機」。

但事後一段影片顯示,地上尋獲的雙引擎殘骸機尾卻有「俄羅斯空軍」的字體,擊落的疑似是俄軍蘇愷34戰機(Su-34),顯然俄軍防空飛彈部隊在「敵我識別」(IFF)出現烏龍。

網友見狀紛紛笑說「民兵:友誼之火」、「自己人打自己人」、「小測一下自家的矛與盾」、「散播歡樂的背骨仔」、「真·我瘋起來連自己人都打」、「連自己人都躲不過S400 烏克蘭空軍怕了吧?」。

Russian war correspondent Yevgeny Poddubny published a video over night which he said shows Russian/LNR air defenses destroying a target over Alchevsk. It appears that Russian air defenses shot down its own Su-34 bomber. https://t.co/qTxccwJRua https://t.co/fVEvBoUy21 pic.twitter.com/RmBDCrRyJ3