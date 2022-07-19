影片曝光！ 親俄民兵稱擊落「敵機」 卻是俄軍戰機被打下來

俄國戰地記者發布一段影片指出，親俄民兵在烏東盧甘斯克州使用防空飛彈擊落「敵機」。（圖取自推特）

2022/07/19 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，戰事仍在進行中，俄國戰地記者發布一段影片指出，親俄民兵在烏東盧甘斯克州使用防空飛彈擊落「敵機」，但尋獲的殘骸機尾卻有「俄羅斯空軍」（ВВС России）的字體，擊落的疑似是俄羅斯自家Su-34戰機。

美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）在推特分享一段影片指出，俄羅斯戰地記者波杜布尼（Yevgeny Poddubny）貼出影片稱，俄羅斯「S-400」飛彈防禦系統摧毀盧甘斯克州阿爾切夫斯克（Alchevsk）上空一個目標，稱是擊落「敵機」。

請繼續往下閱讀...

但事後一段影片顯示，地上尋獲的雙引擎殘骸機尾卻有「俄羅斯空軍」的字體，擊落的疑似是俄軍蘇愷34戰機（Su-34），顯然俄軍防空飛彈部隊在「敵我識別」（IFF）出現烏龍。

網友見狀紛紛笑說「民兵：友誼之火」、「自己人打自己人」、「小測一下自家的矛與盾」、「散播歡樂的背骨仔」、「真·我瘋起來連自己人都打」、「連自己人都躲不過S400 烏克蘭空軍怕了吧？」。

Russian war correspondent Yevgeny Poddubny published a video over night which he said shows Russian/LNR air defenses destroying a target over Alchevsk. It appears that Russian air defenses shot down its own Su-34 bomber. https://t.co/qTxccwJRua https://t.co/fVEvBoUy21 pic.twitter.com/RmBDCrRyJ3 — Rob Lee （@RALee85） July 18, 2022

尋獲的殘骸機尾卻有「俄羅斯空軍」（ВВС России）的字體，擊落的疑似是俄羅斯自家Su-34戰機。（圖取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法