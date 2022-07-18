「認知能力」有問題？前白宮醫生：拜登不可能堅持到任滿

拜登自就任美國總統以來，不少反對派人士都質疑認知能力有問題。（美聯社）

2022/07/18 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨籍眾議員、前白宮醫生傑克遜（Ronny Jackson）近日受訪時表示，他認為，總統拜登（Joe Biden）認知能力已出現問題，恐怕無法待滿任期。

傑克遜17日為宣傳新書《堅守陣地：捍衛民主和美國價值觀的一生》接受《福斯新聞》訪問，他在小布希（George Bush）時期進入白宮醫療團隊，之後在歐巴馬（Barack Obama）和川普（Donald Trump）時期擔任總統醫生。2019年12月1日以海軍少將退役，2020年11月3日當選眾議員。

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傑克遜以他曾替3位前總統看診的經驗指出，79歲的拜登認知能力確實出現問題，隨著年紀漸長，情況只會越來越差，他堅信民主黨內也擔憂拜登的健康，「拜登不可能堅持到2024任期結束，我在他當選前就說過了，但當時受到許多非議，我相信再過2年，說這件事的人就不是我，而是民主黨人士。」

《CNN》指出，傑克遜在新書中也提到，他2020年透過推特指拜登認知能力出問題時，馬上就收到歐巴馬的私人信件，內容稱「我認為你不但是個優秀的醫生和軍人，也是我的朋友，但我對你在推特上針對拜登的攻擊感到失望」。

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