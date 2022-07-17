載11噸軍火 烏克蘭貨機墜毀希臘8人罹難

烏克蘭貨機昨晚墜毀於希臘北部並發生爆炸，現場目前只剩殘骸。（路透）

2022/07/17 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕希臘北部卡瓦拉市（Kavalas）在昨晚間發生飛機墜毀爆炸事件，希臘民航局證實，該架飛機為烏克蘭「子午線貨運航空」（Meridian cargo airlines）營運的安托諾夫貨機An-12（Antonov An-12）。外媒爆料，該機有8名機組人員，並載有12噸危險材料。墜機後隨即爆炸，現場彌漫刺鼻氣味，消防局目前已封鎖半徑約400公尺的區域。

外媒報導，希臘民航局表示，該機原定從塞爾維亞飛往約旦，經過希臘時，該機飛行員通報，飛機發動機有問題。他們隨即建議飛行員迫降，飛行員則選擇距離就近的卡瓦拉機場（avala airports），還回報稱將已進行緊急著陸，但之後就失去連繫，飛機最後在機場以西40公里處墜毀。

請繼續往下閱讀...

塞爾維亞國防部長史蒂芬諾維奇（Nebojsa Stefanovic）今天表示，8名機組人員全數罹難，這架安托諾夫An-12貨機載著大約11公噸的武器和地雷，準備飛往孟加拉。

外媒報導，相關影片顯示，飛機在空中就已經變成火球，極速墜地後，疑似爆炸，火勢迅速擴大。希臘卡瓦拉市市官員說，墜機現場持續爆炸，甚至墜機後兩小時仍聽到爆炸聲，消防車、消防員都無法進入。墜機現場散發出強烈的氣味，今日稍早兩名消防員還因此呼吸困難，緊急送醫。

對於外媒報導，該機有8名機組人員、12噸危險材料且大多為炸藥；希臘民航局表示，他們不知道飛機是否有危險化學物品。

希臘當局目前已封鎖墜機半徑約400公尺的區域，目前已先派出無人機了解狀況，目前還有希臘原子能委員會的專家對殘骸進行梳理，並了解起火原因。|

#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing???? pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd — Babak Taghvaee - The Crisis Watch （@BabakTaghvaee1） July 16, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法