載11噸軍火 烏克蘭貨機墜毀希臘8人罹難

〔即時新聞/綜合報導〕希臘北部卡瓦拉市(Kavalas)在昨晚間發生飛機墜毀爆炸事件,希臘民航局證實,該架飛機為烏克蘭「子午線貨運航空」(Meridian cargo airlines)營運的安托諾夫貨機An-12(Antonov An-12)。外媒爆料,該機有8名機組人員,並載有12噸危險材料。墜機後隨即爆炸,現場彌漫刺鼻氣味,消防局目前已封鎖半徑約400公尺的區域。

外媒報導,希臘民航局表示,該機原定從塞爾維亞飛往約旦,經過希臘時,該機飛行員通報,飛機發動機有問題。他們隨即建議飛行員迫降,飛行員則選擇距離就近的卡瓦拉機場(avala airports),還回報稱將已進行緊急著陸,但之後就失去連繫,飛機最後在機場以西40公里處墜毀。

塞爾維亞國防部長史蒂芬諾維奇(Nebojsa Stefanovic)今天表示,8名機組人員全數罹難,這架安托諾夫An-12貨機載著大約11公噸的武器和地雷,準備飛往孟加拉。

外媒報導,相關影片顯示,飛機在空中就已經變成火球,極速墜地後,疑似爆炸,火勢迅速擴大。希臘卡瓦拉市市官員說,墜機現場持續爆炸,甚至墜機後兩小時仍聽到爆炸聲,消防車、消防員都無法進入。墜機現場散發出強烈的氣味,今日稍早兩名消防員還因此呼吸困難,緊急送醫。

對於外媒報導,該機有8名機組人員、12噸危險材料且大多為炸藥;希臘民航局表示,他們不知道飛機是否有危險化學物品。

希臘當局目前已封鎖墜機半徑約400公尺的區域,目前已先派出無人機了解狀況,目前還有希臘原子能委員會的專家對殘骸進行梳理,並了解起火原因。|

