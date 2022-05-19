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    為動物園大象爭「人格」釋放 紐約終審將定奪

    在布朗克斯動物園獨居的大象「快樂」。（路透）

    在布朗克斯動物園獨居的大象「快樂」。（路透）

    2022/05/19 00:08

    〔編譯管淑平／綜合報導〕紐約市布朗克斯動物園的大象「快樂」（Happy）或許並不如其名般快樂。動物福利團體認為「快樂」遭非法圈禁且獨居多年，提告要求承認這隻大象具有法律人格地位予以釋放，此案經4年訴訟，紐約州上訴法院18日將審理此案。

    動物福利團體「非人類權利計畫」（Non-human Rights Project）代表現年51歲的「快樂」提告，認為這隻母亞洲象具有法律「人格」地位，且大象是群居動物，被監禁在動物園不合法也很殘忍，要求法院發出人身保護令。律師威瑟（Steven Wise）說，「這隻大象是在違反她意願下遭監禁」，「40多年來一直被當作囚犯對待」。

    「快樂」為野生象，幼時被捕獲賣到美國，1977年起就住在布朗克斯動物園，原本還有一個自幼一起生活的公象「臭臉」（Grumpy）作伴，但是「臭臉」2002年因遭動物園內其他兩隻大象攻擊重傷被安樂死；動物園為「快樂」安排的另一隻同伴「山米」（Sammie），也於2005年因腎衰竭被安樂死，「快樂」就從2006年起獨居至今。她的室外活動區約1英畝大（4046平方公尺），室內圈舍長度僅約她身長2倍。

    「非人類權利計畫」2018年興訟，但是2020年先後遭初審和中級法院否決。18日審理此案的紐約州上訴法院是該州法院系統中的終審法院。

    紐約人身保護法並未定義何謂「人」，威瑟18日向「路透」說，「現在是時候讓像『快樂』這樣的非人動物，不被視為物，而是具備享有權利之能力的人」。布朗克斯動物園表示，「快樂」被悉心照顧，把她移到保護區不會對她有利。

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