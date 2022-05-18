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    俄劣！故意摧毀上萬植物基因樣本 烏國學者：納粹佔領都沒這樣

    研究員阿夫拉門科（Sergey Avramenko）14日在個人You Tube頻道發布影片，公布了植物基因庫被俄軍摧毀的消息，並譴責這樣的行為比希特勒（Adolf Hitler）和納粹德軍還過分。（圖擷取自影片）

    研究員阿夫拉門科（Sergey Avramenko）14日在個人You Tube頻道發布影片，公布了植物基因庫被俄軍摧毀的消息，並譴責這樣的行為比希特勒（Adolf Hitler）和納粹德軍還過分。（圖擷取自影片）

    2022/05/18 21:35

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國家植物基因資源中心隸屬國家農業科學院尤里耶夫作物研究所（Yuriev Institute of Plant Industry of the National Academy of Sciences of Ukraine），首席研究員阿夫拉門科（Sergey Avramenko）14日在個人You Tube頻道發布影片，公布了植物基因庫被俄軍摧毀的消息，並譴責這樣的行為比希特勒（Adolf Hitler）和納粹德軍還過分。

    綜合外媒報導，阿夫拉門科表示，這些種子原本計畫於3月份播種，有一些品種有幾百年的歷史，上萬個樣本可說是世界級的收藏品，但俄軍一來，就將他們辛苦培育的心血燒成灰燼，幾乎無法補救，讓他們相當難過。

    而阿夫拉門科又補充，俄軍以異常精確的方式瞄準他們的研究基地，顯然是故意為之。更諷刺的是，二戰時烏克蘭同樣被德國人占領，但他們並沒有摧毀這些樣本，反而試圖完整保存，因為他們知道這些樣品可以解決國家的糧食安全問題，對他們的後代是有幫助的。相較之下，俄羅斯的手段過分且殘忍。

    俄軍一來，就將他們辛苦培育的心血燒成灰燼，幾乎無法補救，讓他們相當難過。（圖擷取自影片）

    俄軍一來，就將他們辛苦培育的心血燒成灰燼，幾乎無法補救，讓他們相當難過。（圖擷取自影片）

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