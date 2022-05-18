奇蹟！男子遭俄軍虐打後槍決 竟能「死而復生」

有名烏克蘭男子與兄弟3人一起遭俄軍虐打後，被行刑式槍決，再被隨意棄置亂葬崗活埋，想不到他竟「死而復生」。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2022/05/18 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，許多俄軍在戰場上屠殺無辜平民的惡行陸續被揭露出來。有名烏克蘭男子與兄弟3人一起遭俄軍虐打後被行刑式槍決，再被隨意棄置土坑掩埋。想不到他竟「死而復生」，獨自從土裡爬出來，逃至附近的一戶人家裡獲救，倖存下來的他也向外國媒體揭露俄軍冷血殘暴的行徑。

據《CNN》報導，現年33歲的庫倫奇科（Mykola Kulichenko）帶著記者來到位於基輔東北方大城切爾尼戈夫（Chernihiv）的一處郊區，該處有塊沒有墓碑的土坑，那裡正是他與兄弟被俘虜後遭行刑式槍決的地方。

請繼續往下閱讀...

他回憶起這起悲劇的開端，直到3月18日俄軍占領他的家鄉以前，他們一家人的生活其實沒有太大的改變，俄軍進攻後開始在村內逐戶檢查，試圖揪出可能潛藏於此的敵人。

俄軍進到庫達奇科一家的屋內，就要當時兄弟3人到門外的前院跪下，他們則開始進行搜索。俄軍先是找到3人祖父的軍隊勳章，又找到30歲的弟弟耶夫恩（Yevhen）曾為傘兵的軍隊背包，因此直接判定他們與烏軍定有掛勾，便將兄弟3人帶至一處地下室開始監禁。

起初庫倫奇科以為俄軍會很快就釋放他們，不料在被監禁到第4天後，俄軍開始對他們輪番虐打，把3人打到失去意識後，又給他們戴上眼罩、手腳綁上膠帶束縛後，載往事發地點進行槍決。

庫倫奇科清楚記得槍決時的恐怖過程，他先是聽到36歲的哥哥德米特羅（Dmytro），隨著槍響應聲倒地，接著是弟弟耶夫恩，「當時我在想，下一個就輪到我了」庫倫奇科說，俄軍將槍塞入他的嘴中，子彈打穿了他的臉頰後，從右耳貫出，他也因此倒在地上。

不過倒在地上當時他其實還保有意識，為了活下去他只能選擇裝死，等俄軍將他們3人丟入坑中，用土隨意掩蓋離去後，他才艱難的從土裡爬出地面，並在黑夜裡踉踉蹌蹌地穿越田間，最後逃至附近的一戶人家裡才得救。

留在庫倫奇科臉頰和耳後的傷疤，至今仍清晰可見，他表示，自己必須活著講述這個故事，「我們的故事需要讓每個人都聽到，類似的事情不僅發生在烏克蘭，而是在全世界都正在發生，這還只是10億分之一而已」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法