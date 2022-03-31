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    聯合國人權高專辦開始調查24起俄羅斯集束炸彈攻擊行為

    聯合國人權事務負責人巴切萊特對聯合國人權理事會表示，調查員正著手調查24起俄羅斯使用集束炸彈的攻擊行為。（法新社）

    聯合國人權事務負責人巴切萊特對聯合國人權理事會表示，調查員正著手調查24起俄羅斯使用集束炸彈的攻擊行為。（法新社）

    2022/03/31 14:06

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，肆意攻擊醫療機構與學校，血腥屠殺平民，引發國際譴責聲浪；對此，聯合國人權事務高級專員辦事處（下稱人權高專辦）負責人對聯合國人權理事會表示，調查員正著手調查24起俄羅斯使用集束炸彈的攻擊行為，主張俄羅斯的攻擊行為可能構成戰爭罪。

    根據《CNN》報導，30日，人權高專辦負責人巴切萊特（Michelle Bachelet）在瑞士日內瓦向聯合國人權理事會表示，手下調查人員正在對俄羅斯使用集束炸彈的24起攻擊案件進行調查。她強調，有醫院、供水設施和行政大樓遭到砲擊或飛彈襲擊。

    烏克蘭大量民用物體與平民傷亡強烈表明，關於種族滅絕、比例原則和預防的基本原則沒有被遵守，巴切萊特強調，烏克蘭民眾正受活生生的噩夢折磨，「（俄羅斯）必須停止攻擊行為，我在此強烈呼籲俄羅斯聯邦聽從大會與安理會的停戰呼籲，立刻從烏克蘭境內撤軍」。

    巴切萊特強調，俄羅斯的襲擊違反國際人道法，「可能構成戰爭罪」。

    集束炸彈又名「集束彈藥」（cluster munitions），德國二戰時、蘇聯蘇芬戰爭、美國越戰時都曾廣泛使用，爆炸範圍大，具易有未爆彈等特性，非常容易波及平民，且在戰後幾十年仍有可能傷及無辜。

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