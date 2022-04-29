受虐腳趾凍傷「掉下來」！烏平民曝俄軍集中營3週暴行

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，俄軍只是利用烏國平民當作籌碼，想向烏換回俄國士兵，已違反《日內瓦公約》。圖為霍班所居村莊安德里夫卡（Andriivka）。（歐新社）

2022/04/29 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍對待烏國平民暴行引爆國際社會譴責，烏克蘭基輔西郊遭俘虜、施虐長達3週的霍班（Nikita Horban），在交換獲救回烏克蘭後，向《BBC》透露俄軍暴行，以及自己腳趾嚴重凍傷直接「脫落」，最終全部壞死截肢的慘痛經歷。

據《BBC》報導，家住基輔西郊一個名為安德里夫卡（Andriivka）小村莊的霍班，原本的職業是醫院裡的實驗室助理，俄軍入侵後，原本與父母、妻子和5歲幼子躲在家中後院的地窖，直到3月初俄軍逐戶搜查，他和父親被發現後遭抓出毒打並俘虜。

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起初他們被蒙上眼罩並帶到一處空地上施虐，他可以聽到周遭有其他受害者，但無法確定是幾個人，手指關節也因為俄軍刻意栓緊枷鎖而留下皮開肉綻的疤痕。俄軍將他們的靴子脫去，裝滿水後又逼他們穿上，並命令他們面朝下趴在戶外荒野上，連續三至四天，無論有沒有下雨。

根據網路天氣資料顯示，烏克蘭基輔州3月初的氣溫，高溫只有10度，低溫達-8度。最後他們在全程蒙眼之下，與和另一批戰俘整合後送上直升機，送往俄羅斯。

抵達俘虜營後，霍班和父親的眼罩終於被拿下，他們相見後互相擁抱，但霍班發現父親的手指已經在枷鎖的長久禁錮中斷裂，只剩下一點點肌肉和皮膚連結斷肢與手掌。而霍班在獄中的第一夜也發現已經無法感知，也無法控制自己的腳掌，且逐漸散發出腐臭的味道。

霍班說，在俘虜營中的囚犯每天被拷問、拷打2至3次，俄國士兵甚至把對新到俘虜的第一次拷打戲稱為「打預防針」，並要求他們學習、演唱俄羅斯國歌，或其他「愛國」教材。他也從文件窺知自己被關押在庫爾斯克（Kursk）待審拘留中心。

霍班的腳趾傷勢在被俘虜的第3週開始嚴重惡化，才終於和其他2人被送往醫院，當靴子被醫護人員剪開檢查時，他親眼看見自己的一隻腳趾掉了下來。最終他的雙腳腳趾必須全數截肢，俄軍並稱將會把他送回烏克蘭，由家人負責照顧。但根據烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說法，俄軍只是利用烏國平民當作籌碼，想向烏換回俄國士兵，嚴重違反《日內瓦公約》（Geneva Conventions）。

霍班目前已經得以轉院回到基輔，他必須重新學習如何走路，但更令他和他的家人掛心的是被留在庫爾斯克的父親。霍班最後一次見到父親是在2週前，他們迫切想要知道父親現在是否仍活著。

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