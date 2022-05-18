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    亞速鋼鐵廠守軍陸續投降撤出 美國防部：他們是英雄

    俄國防部18日宣稱，過去24小時馬立波鋼鐵廠有近700名士兵投降。美國國防部表揚這些士兵為「英雄」。（美聯社）

    俄國防部18日宣稱，過去24小時馬立波鋼鐵廠有近700名士兵投降。美國國防部表揚這些士兵為「英雄」。（美聯社）

    2022/05/18 19:06

    〔即時新聞／綜合報導〕俄侵烏逾80天，俄國防部18日宣稱，過去24小時馬立波鋼鐵廠有近700名士兵投降。對此，烏東頓內茨克（Donetsk）親俄叛軍稱會將這些士兵依「戰爭罪」送審；美國國防部則發表聲明，表揚這些士兵為「英雄」。

    綜合外媒報導，烏克蘭馬立波守軍死守近3個月，俄國防部今（18）日稱，過去24小時馬立波亞速鋼鐵廠有694人投降，從昨（17）日至今則共計有959名士兵投降，其中80人受傷、51人送醫。

    然而，烏媒援引親俄叛軍說法指出，亞速鋼鐵廠內仍藏有指揮官等守軍主要幹部，「他們沒有撤出」。而烏克蘭國防部至今也僅於昨日公開承認有約250人撤出亞速鋼鐵廠，俄國所提供的數字不能獲得證實，但外媒攝影記者稍早已捕捉到大客車駛出亞速鋼鐵廠的畫面。

    對此，烏東單方面宣布獨立的親俄叛軍「頓內茨克共和國」（DPR）軍頭向媒體表示，會將這些亞速士兵送至當地法院審判。俄羅斯國會「國家杜馬」（State Duma）也蠢蠢欲動，欲火速立法將這些士兵視為恐怖份子對待，拒絕與烏克蘭交換戰俘。

    然而，美國國防部今日發出聲明，支持這些死守馬立波的守軍並表揚為「英雄」。五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示：「這些士兵長期抗戰，充分展現了勇氣和戰略技巧，十足令人欽佩。正如澤倫斯基總統所言，他們是英雄，我想我們全部都同意。」

    俄國防部18日稱，過去17日至今馬立波亞速鋼鐵廠共計有959名士兵投降，其中80人受傷、51人送醫。（美聯社）

    俄國防部18日稱，過去17日至今馬立波亞速鋼鐵廠共計有959名士兵投降，其中80人受傷、51人送醫。（美聯社）

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