英國女王罕見公開亮相 參訪倫敦「伊莉莎白線」鐵路

高齡96歲的英國女王伊莉莎白二世，今日現身倫敦帕丁頓車站。（法新社）

2022/05/17 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕近期鮮少公開露面的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II），今（17）日突然現身參訪倫敦帕丁頓車站（Paddington Station），視察即將對公眾開放，以她名字命名的伊莉莎白線鐵路（Elizabeth line）。

伊莉莎白線原名橫貫線（Crossrail），是一條連接大倫敦區東西兩側的鐵路線，西側起點站為雷丁（Reading），東側則是申菲爾德（Shenfield），此外還有一條支線連接著英國最繁忙的空運樞紐希斯洛機場（Heathrow Airport），此項目的建設成本約為189億英鎊。

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綜合《路透》、英國廣播公司（BBC）報導，伊莉莎白二世今日以一身亮黃色為基調的服裝到帕丁頓車站參觀，她最年輕的兒子愛德華王子（Prince Edward）與英國首相強森（Boris Johnson）則在一旁陪同。

英國白金漢宮（Buckingham Palace）在一份聲明中表示，「在令人高興的狀況下，女王陛下出席了今天的活動，慶祝伊莉莎白線的竣工。」

愛德華王子（右）陪著女王伊莉莎白二世（左）參觀伊莉莎白線鐵路。（法新社）

英國首相強森（右）在一旁與官員交談。（法新社）

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