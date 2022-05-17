也因俄烏戰爭受害！ 英國炸魚薯條恐倒3千家

英國全國炸魚薯條聯合會表示，因為俄烏戰爭，約3000家炸魚薯條餐廳將在9個月內倒閉。（法新社）

2022/05/17 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭持續，根據英國CNN報導，全球食用油飆升，英國炸魚薯條因薄利多銷面臨巨大壓力，全國炸魚薯條聯合會更稱，「這是危機」，全國超達3分之1炸魚薯條餐廳在未來9個月內都可能倒閉。

根據CNN報導，炸魚薯條為英國知名美食，第一家餐廳在1860年代開業，隨工業化發展，炸魚薯條成為工人階級代表性食物。

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全國炸魚薯條聯合會主席克魯克（Crook）表示，英國大約1萬家炸魚薯條餐廳，但自從俄國2月下旬入侵烏克蘭以來，他們原物料不斷飆漲，因為40%的鱈魚和黑線鱈來自俄羅斯水域，大約一半的葵花籽油是從烏克蘭進口的。

克魯克說，跟3月初相比，葵花籽油漲了83%，替代的棕梠油價格也翻了1倍。還有英國能源費用飆升、馬鈴薯肥料也漲價。英國對俄國斯白魚徵收嚴苛關稅，1箱鱈魚價格也從1年前的140英鎊（新台幣5040元）提高到270英鎊（新台幣9720元）。

克魯克表示，顧客都希望炸魚薯條價格是便宜的，但是1年前炸魚薯條價格是7英鎊（新台幣252元），目前大概是8.5英鎊（新台幣306元），約成長21%，以他營業的炸魚薯條餐廳為例，他已經失去一些過去週五的常客。

克魯克說，這場危機是他所見過的最糟糕的一次，英國約有3分之1的炸魚薯條店家都將在9個月內關閉。他是炸魚薯條餐廳二代，對他而言，這已經不僅是工作，而是傳承家族企業。

CNN報導，英格蘭銀行的數據，3月份年度消費者物價指數達到7%，為30年來的最高，今年消費者物價指數還可能達到10%。根據小企業聯合會調查，英國有超過50萬小企業，約有10分之1計畫明年關閉、縮小規模或出售。

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