習禁評！中辦發文：前領導不得妄議中央、散播負面言論

中共中央辦公廳發文要求離退休幹部黨員要在思想上、政治上、行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致。（美聯社）

2022/05/17 05:48

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國人民日報16日刊登中共中央辦公廳《關於加強新時代離退休幹部黨的建設工作意見》答記者問一文，內中指出「離退休幹部黨員，特別是擔任過領導職務的幹部黨員，要嚴守有關紀律規矩，不得妄議黨中央大政方針、不得傳播政治性的負面言論」。政論家認為，此要求恐反映中共黨內的反習聲浪與鬥爭有增無減。

該文指出，離退休幹部黨員，特別是擔任過領導幹部黨員，要嚴守有關紀律規矩，不得參與非法社會組織活動、不得利用原職權或職務影響為自己和他人謀取利益，要堅決反對和抵制各種錯誤思潮、堅決反對享樂主義和奢靡之風。

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文章也說，「要強化政治引領，確保離退休幹部黨員繼續聽黨話、跟黨走」；「各級黨委每年舉辦示範培訓班，黨委或有關方面負責同志每年為離退休幹部講一次黨課」、「要引導離退休幹部黨員自覺在思想上、政治上、行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」；尤其擔任過領導職務的離退休幹部黨員應積極發揮表率作用。

自由亞洲電台報導，時政評論家夏明教授指出，習近平執政10年，各方面的工作現在都面臨著危機，為持續政權，當務之急就是管住這些中共黨員。但矛盾的是習掌權以來，借反腐之名大肆黨同伐異，也讓這些中共老幹部意識到習近平已經打破黨內輪流坐莊的任期制，一家獨斷，引發了中共各個派系抱團抵抗。

他也說，在這些老幹部中，許多人都是在江澤民和胡錦濤任期內得到提拔，他們離任或退休前，一定把自己的人馬全部安插在保護他的位置上。所以對習近平來說，他現在的「敲山震虎針」反映出他對下面的許多幹部還控制不住，他還沒有完全控制住權力。

報導說，近月以來，外界均流傳中共元老對於習近平的內政、外交感到不滿。《華爾街日報》3月就曾報道，今年10月滿94歲的朱鎔基對於習近平破壞中共的接班制度感到不滿。

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