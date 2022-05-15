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    嚴格防疫 上海大學畢業游泳考試改成線上作答

    上海大學今天通知，尚未完成50公尺游泳考試的今年應屆畢業生，將改以「線上提交理論作業」代替。圖為嚴格防疫下小區封鎖。（路透）

    上海大學今天通知，尚未完成50公尺游泳考試的今年應屆畢業生，將改以「線上提交理論作業」代替。圖為嚴格防疫下小區封鎖。（路透）

    2022/05/15 18:12

    〔中央社〕在嚴格防疫下，上海大學今天通知，尚未完成50公尺游泳考試的今年應屆畢業生，將改以「線上提交理論作業」代替50公尺游泳考試，科目為「游泳理論基礎」，引起中國網友熱議。

    觀察者網報導，這項由上海大學教務部發布的通知提到，為保障COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間本科（大學部）「畢業工作順利進行」，對於今年準備畢業且尚未完成50公尺游泳測試的學生，學校將有針對性地採用「線上提交理論作業」方式進行考核。

    這項通知提到，這項替代50公尺游泳的考試，採用上海大學線上教學平台「超星平台」進行考核。具體方式是校方把這些尚未完成50公尺游泳考試的應屆畢業生，統一編入平台上的「游泳基礎理論（考試專用）」課程。

    通知說，學生參加這項線上考核時，須先登錄平台進入上述「課程」，然後按要求下載作業試題「並認真作答」。作答完畢後，務必在規定的考核時段內在平台上提交試題答案，並務必寫明自己的姓名、學號和學院名。

    通知最後規定，考核嚴格限定在5月16日上午8時至29日晚間8時間完成，逾期不候。

    報導提到，上海大學這項「線上理論作業方式」的游泳考核，是因應疫情的特別安排，考核結果只適用今年畢業的大學部學生。

    上海大學這項游泳考試改成線上考試的公告，引起不少中國網友討論。有人認為，如果游泳考試能改成線上，那麼奧運會是否也能改成「線上奧運」？短跑、馬拉松、桌球都改成「線上交作業」比賽；也有人說，接下來的高考（大學入學考試），如果到時候沒清零，是不是也要改成線上考試？

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