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    誰將芬蘭推向北約？ 媒體3個時間點民調曝真相

    俄羅斯侵略烏克蘭後，芬蘭民眾對加入北約的支持度上漲了超過23％，總支持度已經超過76％。圖為芬蘭旗幟。（美聯社資料照）

    俄羅斯侵略烏克蘭後，芬蘭民眾對加入北約的支持度上漲了超過23％，總支持度已經超過76％。圖為芬蘭旗幟。（美聯社資料照）

    2022/05/12 23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭政府12日宣布將申請加入北約，引起俄羅斯不滿，嗆要反制。但芬蘭廣播公司（Yle）2月至5月在3個時間點所做民調結果顯示，俄羅斯侵略烏克蘭後，芬蘭人對加入北約的支持度上漲了超過23％，總支持度已破76％。

    芬蘭廣播公司委託Taloustutkimus所做民調顯示2月23日至25日，俄羅斯剛入侵烏克蘭時，芬蘭民眾對加入北約的支持度僅53％、不支持者則有28％；但隨著戰事升級，烏克蘭各地遭連日轟炸、圍攻，到了3月9日至11日，芬蘭已有62％受訪民眾支持加入北約，不支持者剩16％。

    俄軍犯下戰爭罪的證據不斷傳出，包括布查大屠殺、馬立波圍城等可怕景象在國際社群媒體間發酵，5月4日到6日，芬蘭民眾對加入北約的支持度已達到76％，不支持者只剩12％，無意見及無回應者11％。

    對此，市場調查公司Taloustutkimus執行長帕朱寧（Jari Pajusen）指出，北約在芬蘭的受歡迎程度，春季以來產生「曲線」飆漲。他也預估，鄰國瑞典也將因為芬蘭申請加入，對加入北約的支持度將上漲至83％。

    隨著俄軍犯下戰爭罪的證據不斷傳出，布查大屠殺、馬立波圍城等可怕景象在國際社群媒體間發酵，5月4日至6日，芬蘭民眾對加入北約的支持度已「曲線飆漲」至達76％。（圖擷取自《Yle》網站，本報翻譯合成）

    隨著俄軍犯下戰爭罪的證據不斷傳出，布查大屠殺、馬立波圍城等可怕景象在國際社群媒體間發酵，5月4日至6日，芬蘭民眾對加入北約的支持度已「曲線飆漲」至達76％。（圖擷取自《Yle》網站，本報翻譯合成）

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