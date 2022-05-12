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    繼芬蘭之後 瑞典預計下週申請加入北約

    芬蘭與瑞典已幾乎篤定申請加入北約。圖為芬蘭國旗（右）、瑞典國旗（左）與北約標誌（中）。（路透）

    芬蘭與瑞典已幾乎篤定申請加入北約。圖為芬蘭國旗（右）、瑞典國旗（左）與北約標誌（中）。（路透）

    2022/05/12 17:45

    〔編譯張沛元／綜合報導〕北歐中立國瑞典與芬蘭幾乎確定申請加入北大西洋公約組織（NATO），其中瑞典媒體稱該國政府將於下週遞交入約申請書，至於芬蘭政府高層也在12日表態，稱該國必須「立刻」加入北約。

    瑞典《快報》（Expressen）12日引述未具名消息人士的話指出，瑞典國會將於16日就安全情勢進行辯論，總理安德森（Magdalena Andersson）將召開特別內閣會議，正式決定申請加入北約；若無意外，隨後將直接遞交入約申請書。

    瑞典正就該國在二次世界大戰後的安全政策進行檢討，結果預計13日出爐；該國執政黨社會民主黨（Social Democrats）也仍在爭論是否改變政策與支持申請入約，並將於15日作出定奪。

    在俄羅斯入侵烏克蘭後，咸信原本保持軍事中立的瑞典與芬蘭，會為了尋求更大安全保障而加入北約，放棄多年來的軍事不結盟立場。

    至於芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）與總理馬林（Sanna Marin）12日稍早表示，該國必須「立刻」申請加入北約，迫使瑞典必須就是否入約表態。

    同日，芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）透過視訊告訴歐洲議會議員，芬蘭入約能強化波羅的海地區與北歐的安全，為北約帶來附加價值，芬蘭將在申請加入北約以及安全議題上與瑞典密切合作。芬蘭是瑞典最親密的軍事盟友，這兩國也是唯二未加入北約的北歐國家。

    另一個北歐國家丹麥的總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）已對芬蘭申請加入北約表示歡迎，稱此舉能強化北約與共同安全，並丹麥稱會推動讓芬蘭迅速入約。

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