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    又射了！剛宣布疫情緊急狀態 北韓朝日本海發射彈道飛彈

    南韓政府12日指出，北韓已朝日本海發射一枚不明飛彈。圖為北韓今年3月試射「火星17」彈道飛彈。（美聯社）

    南韓政府12日指出，北韓已朝日本海發射一枚不明飛彈。圖為北韓今年3月試射「火星17」彈道飛彈。（美聯社）

    2022/05/12 20:04

    首次上稿 19:03
    更新時間 20:04

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓剛剛宣布首例武肺確診進入緊急狀態，南韓、日本政府12日皆發表聲明指出，北韓已朝日本海發射3枚短程彈道飛彈。

    綜合外媒報導，南韓聯合參謀本部、日本防衛省今（12）日分別聲明指出，北韓自首都平壤市順安區，向東邊日本海發射3枚短程彈道飛彈，飛彈落入日本專屬經濟區海域。

    對此，5月10日剛上任的南韓新科總統尹錫悅立刻下令召開國安會議，與國安部門研商可能威脅和對策。

    報導指出，北韓今年以來試射飛彈動作頻頻，明顯試圖在僵持不前的核武談判中，向美國、南韓等敵手施壓。部分專家預估北韓將持續試射飛彈以追求「國家團結」。

    據悉，今（12）日稍早北韓官方才剛公開「首例」武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診案例，並隨即宣布進入國家緊急狀態。

    今日已是今年初以來第16次試射遠程武器，也有跡象顯示北韓正準備在東北部進行近5年以來首次核武器試驗。北韓在上週六（７）的前次武器試射中，使用了近年來積極發展的潛艦彈道飛彈。

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