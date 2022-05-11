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    乞求教宗介入馬立波慘況 亞速士兵妻：別讓他們喪命

    丈夫為受困馬立波鋼鐵廠士兵的女子普羅柯彭科（Kateryna Prokopenko，左2）、費多休克（Yuliya Fedosiuk，右2），今（11）日赴梵蒂岡乞求教宗方濟各（Pope Francis，左1）介入馬立波慘況，「不要讓他們喪命」。（路透）

    丈夫為受困馬立波鋼鐵廠士兵的女子普羅柯彭科（Kateryna Prokopenko，左2）、費多休克（Yuliya Fedosiuk，右2），今（11）日赴梵蒂岡乞求教宗方濟各（Pope Francis，左1）介入馬立波慘況，「不要讓他們喪命」。（路透）

    2022/05/11 21:56

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾70天，2名丈夫為受困馬立波鋼鐵廠士兵的女子，今（11）日在梵蒂岡觀禮，並乞求教宗方濟各（Pope Francis）介入馬立波慘況，「不要讓他們（丈夫）喪命」。

    據《路透》報導，烏克蘭27歲的普羅柯彭科（Kateryna Prokopenko）及29歲的費多休克（Yuliya Fedosiuk）2名女子，丈夫皆為遭俄軍圍困於亞速鋼鐵廠內的士兵，今（11）日2人赴梵蒂岡聖彼得廣場觀禮，並在典禮後與教宗談話約5分鐘。

    2人希望教宗直接干預並與俄總統普廷交涉，要他放走被圍困於馬立波亞速鋼鐵廠內的士兵，因為「被俄軍俘虜不是選項之一」。從梵蒂岡官方提供的影片中可見，普羅柯彭科向教宗乞求表示：「您是我們最後的希望，我希望您救救他們，不要讓他們喪命。」

    事後，2名女子受訪時表示，他們向教宗解釋亞速廠內傷兵的慘況，斷水斷糧加上毫無醫療資源，情況相當危急，而2人最後與丈夫們通話是在週二（10），最後通話時，費多休克的丈夫還要她們幫忙上網搜尋「如何不喝水長時間存活」的方法。

    對此，教宗回應將會盡一切所能幫忙，也會為他們禱告。

    據悉，亞速鋼鐵廠內的亞速營士兵，10日曾在社群媒體上貼文表示，過去24小時間共有34架軍機飛越亞速鋼鐵廠，其中包括8架戰術轟炸機。該聲明也指出，俄軍不斷以海、陸、空三方飛彈轟炸亞速鋼鐵廠，但目前各外媒皆無法獨立驗證此說詞。

    27歲的普羅柯彭科（Kateryna Prokopenko，右）及29歲的費多休克（Yuliya Fedosiuk，左）向教宗請求，希望他能夠親自前往烏克蘭探視，並與俄總統普廷對話，放走亞速鋼鐵廠內的人員。

    27歲的普羅柯彭科（Kateryna Prokopenko，右）及29歲的費多休克（Yuliya Fedosiuk，左）向教宗請求，希望他能夠親自前往烏克蘭探視，並與俄總統普廷對話，放走亞速鋼鐵廠內的人員。

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