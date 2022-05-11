亞速營呼籲國際人道救援 傷兵慘況曝光令人心碎

亞速營公布鋼鐵廠內傷兵照片，呼籲國際人道救援。（美聯社）

2022/05/11 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕位於烏克蘭南部港口城市馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal），目前仍遭受俄軍攻擊，負責守衛鋼鐵廠的亞速營在官方社群平台釋出至今仍堅守據點的傷兵照片，呼籲人道救援。

亞速營在推特表示，這些馬立波守護者已受傷、甚至殘廢，整個文明世界都必須看看他們身處的環境，並採取行動。亞速營指出，鋼鐵廠地下設施內的傷兵在無法兼顧衛生的狀況下，傷口只能用未完全消毒的繃帶或其他布條包紮，藥物、食物都已宣告短缺。

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從亞速營釋出的照片可看到，亞速鋼鐵廠的守軍生活環境極其惡劣、衛生環境不佳，受到藥物及物資短缺影響，只能被迫使用未完全消毒的繃帶碎片進行包紮。另外也有許多傷兵已被截肢，失去戰鬥能力。

亞速營也在Telegram提到，亞速營傷兵們呼籲聯合國與紅十字會展現人道光輝，營救已經不再是戰鬥人員的傷兵，並將傷兵送回烏克蘭控制的領土內。

????????Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами.

Військовослужбовці, яких ви бачите на фото, - з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну???????? pic.twitter.com/0zgP8LV40a — АЗОВ （@Polk_Azov） May 10, 2022

亞速鋼鐵廠守軍所處環境極其惡劣。（美聯社）

亞速鋼鐵廠守軍已傷兵滿營。（美聯社）

許多傷兵都因傷重而截肢。（美聯社）

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