為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    亞速營呼籲國際人道救援 傷兵慘況曝光令人心碎

    亞速營公布鋼鐵廠內傷兵照片，呼籲國際人道救援。（美聯社）

    亞速營公布鋼鐵廠內傷兵照片，呼籲國際人道救援。（美聯社）

    2022/05/11 12:43

    〔即時新聞／綜合報導〕位於烏克蘭南部港口城市馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal），目前仍遭受俄軍攻擊，負責守衛鋼鐵廠的亞速營在官方社群平台釋出至今仍堅守據點的傷兵照片，呼籲人道救援。

    亞速營在推特表示，這些馬立波守護者已受傷、甚至殘廢，整個文明世界都必須看看他們身處的環境，並採取行動。亞速營指出，鋼鐵廠地下設施內的傷兵在無法兼顧衛生的狀況下，傷口只能用未完全消毒的繃帶或其他布條包紮，藥物、食物都已宣告短缺。

    從亞速營釋出的照片可看到，亞速鋼鐵廠的守軍生活環境極其惡劣、衛生環境不佳，受到藥物及物資短缺影響，只能被迫使用未完全消毒的繃帶碎片進行包紮。另外也有許多傷兵已被截肢，失去戰鬥能力。

    亞速營也在Telegram提到，亞速營傷兵們呼籲聯合國與紅十字會展現人道光輝，營救已經不再是戰鬥人員的傷兵，並將傷兵送回烏克蘭控制的領土內。

    亞速鋼鐵廠守軍所處環境極其惡劣。（美聯社）

    亞速鋼鐵廠守軍所處環境極其惡劣。（美聯社）

    亞速鋼鐵廠守軍已傷兵滿營。（美聯社）

    亞速鋼鐵廠守軍已傷兵滿營。（美聯社）

    許多傷兵都因傷重而截肢。（美聯社）

    許多傷兵都因傷重而截肢。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    我們的命不算什麼！亞速鋼鐵廠指揮官：傷亡士兵人數相當多
    2022/05/11 10:09

    我們的命不算什麼！亞速鋼鐵廠指揮官：傷亡士兵人數相當多
    勝利日！俄羅斯吞不下馬立波 亞速鋼鐵廠高掛烏克蘭國旗
    2022/05/10 21:14

    勝利日！俄羅斯吞不下馬立波 亞速鋼鐵廠高掛烏克蘭國旗

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    從亞速鋼鐵廠撤離！ 聯合國：逾170位平民抵達札波羅熱
    2022/05/09 15:43

    從亞速鋼鐵廠撤離！ 聯合國：逾170位平民抵達札波羅熱
    亞速鋼鐵廠戰士誓死抗俄 誓言「投降絕不是選擇」
    2022/05/09 13:54

    亞速鋼鐵廠戰士誓死抗俄 誓言「投降絕不是選擇」

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    千磨萬擊還堅勁 亞速鋼鐵廠烏軍彈盡援絕仍奮戰
    2022/05/08 21:41

    千磨萬擊還堅勁 亞速鋼鐵廠烏軍彈盡援絕仍奮戰
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播