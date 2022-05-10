勝利日！俄羅斯吞不下馬立波 亞速鋼鐵廠高掛烏克蘭國旗

亞速鋼鐵廠9日升起烏克蘭國旗。（圖翻攝自推特）

2022/05/10 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（9日）是俄羅斯「勝利日」，持續遭俄軍圍攻的烏南馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）這天在廠區內升起烏克蘭國旗，死守該城的烏國將士也誓死抵抗俄軍侵略。

綜合外媒報導，目前守在亞速鋼鐵廠的中尉指揮官帕拉馬爾（Palamar）9日表示，廠區內的烏軍正受到俄軍猛烈砲火攻擊，但只要還活著，他們就會繼續戰鬥，強調投降絕對不是選項之一，他會繼續和同胞奮戰到最後一刻。

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白俄羅斯最大反對派媒體NEXTA今天（10日）在推特PO出一段空拍機畫面，表示亞速鋼鐵廠內的烏軍週一在俄方慶祝勝利日時，於廠區制高點升起一面黃藍相間的烏克蘭國旗。影片中可見，這面旗幟疑似飽受戰火而殘破不堪，但仍在陽光照耀下隨風飄揚，象徵守軍在艱困的戰況下仍昂首反抗。

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