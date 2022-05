勝利日！俄羅斯吞不下馬立波 亞速鋼鐵廠高掛烏克蘭國旗

2022/05/10 21:14

〔即時新聞/綜合報導〕昨天(9日)是俄羅斯「勝利日」,持續遭俄軍圍攻的烏南馬立波(Mariupol)亞速鋼鐵廠(Azovstal)這天在廠區內升起烏克蘭國旗,死守該城的烏國將士也誓死抵抗俄軍侵略。

綜合外媒報導,目前守在亞速鋼鐵廠的中尉指揮官帕拉馬爾(Palamar)9日表示,廠區內的烏軍正受到俄軍猛烈砲火攻擊,但只要還活著,他們就會繼續戰鬥,強調投降絕對不是選項之一,他會繼續和同胞奮戰到最後一刻。

白俄羅斯最大反對派媒體NEXTA今天(10日)在推特PO出一段空拍機畫面,表示亞速鋼鐵廠內的烏軍週一在俄方慶祝勝利日時,於廠區制高點升起一面黃藍相間的烏克蘭國旗。影片中可見,這面旗幟疑似飽受戰火而殘破不堪,但仍在陽光照耀下隨風飄揚,象徵守軍在艱困的戰況下仍昂首反抗。

#Ukrainian flag over the besieged #Azovstal plant in #Mariupol. pic.twitter.com/9llEzZLkyP