我們的命不算什麼！亞速鋼鐵廠指揮官：傷亡士兵人數相當多

2022/05/11 10:09

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭南部港城馬立波(Mariupol)的亞速鋼鐵廠(Azovstal)持續遭俄軍攻擊,儘管婦孺和長者已全撤,但守軍仍在浴血捍衛國土。而稍早,一名堅守鋼鐵廠的亞速營(Azov Battalion)士兵,獨家接受英媒專訪,透露敵人還在進攻,守軍正面臨重大死傷,情況很不樂觀。

堅守亞速鋼鐵廠的中尉指揮官薩摩連科(Illya Samoilenko)接受《天空新聞》專訪,他透露俄軍仍在持續攻擊,受傷及陣亡的士兵人數相當多,他們應該得到適當的照護。

薩摩連科說,沒人預期守軍們能抵禦俄軍這麼久,但他們仍持續奮戰,只是,現場的資源相當有限,現在抵禦的每一天,都可能是他們的最後一天。

薩摩連科指揮官表示,被敵人俘虜,就等同於死亡,不過,他鬥志昂揚地說:「我們的命算不了什麼,戰鬥代表一切。」

據報導,烏克蘭官員認為,現場仍有約100位平民受困鋼鐵廠,但薩摩連科透露,據他目前所掌握的資訊,所有平民皆已撤離。

