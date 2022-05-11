我們的命不算什麼！亞速鋼鐵廠指揮官：傷亡士兵人數相當多

亞速鋼鐵廠。（法新社）

2022/05/11 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部港城馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）持續遭俄軍攻擊，儘管婦孺和長者已全撤，但守軍仍在浴血捍衛國土。而稍早，一名堅守鋼鐵廠的亞速營（Azov Battalion）士兵，獨家接受英媒專訪，透露敵人還在進攻，守軍正面臨重大死傷，情況很不樂觀。

堅守亞速鋼鐵廠的中尉指揮官薩摩連科（Illya Samoilenko）接受《天空新聞》專訪，他透露俄軍仍在持續攻擊，受傷及陣亡的士兵人數相當多，他們應該得到適當的照護。

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薩摩連科說，沒人預期守軍們能抵禦俄軍這麼久，但他們仍持續奮戰，只是，現場的資源相當有限，現在抵禦的每一天，都可能是他們的最後一天。

薩摩連科指揮官表示，被敵人俘虜，就等同於死亡，不過，他鬥志昂揚地說：「我們的命算不了什麼，戰鬥代表一切。」

據報導，烏克蘭官員認為，現場仍有約100位平民受困鋼鐵廠，但薩摩連科透露，據他目前所掌握的資訊，所有平民皆已撤離。

Lieutenant Illya Samoilenko is still trapped in the Azovstal steel plant in Mariupol and tells Sky News that "we're taking heavy casualties" and "every day may be our last".



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