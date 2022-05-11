我們的命不算什麼！亞速鋼鐵廠指揮官：傷亡士兵人數相當多
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部港城馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）持續遭俄軍攻擊，儘管婦孺和長者已全撤，但守軍仍在浴血捍衛國土。而稍早，一名堅守鋼鐵廠的亞速營（Azov Battalion）士兵，獨家接受英媒專訪，透露敵人還在進攻，守軍正面臨重大死傷，情況很不樂觀。
堅守亞速鋼鐵廠的中尉指揮官薩摩連科（Illya Samoilenko）接受《天空新聞》專訪，他透露俄軍仍在持續攻擊，受傷及陣亡的士兵人數相當多，他們應該得到適當的照護。
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薩摩連科說，沒人預期守軍們能抵禦俄軍這麼久，但他們仍持續奮戰，只是，現場的資源相當有限，現在抵禦的每一天，都可能是他們的最後一天。
薩摩連科指揮官表示，被敵人俘虜，就等同於死亡，不過，他鬥志昂揚地說：「我們的命算不了什麼，戰鬥代表一切。」
據報導，烏克蘭官員認為，現場仍有約100位平民受困鋼鐵廠，但薩摩連科透露，據他目前所掌握的資訊，所有平民皆已撤離。
Lieutenant Illya Samoilenko is still trapped in the Azovstal steel plant in Mariupol and tells Sky News that "we're taking heavy casualties" and "every day may be our last".— Sky News （@SkyNews） May 10, 2022
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