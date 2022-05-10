牽動美印太戰略！菲律賓小馬可仕勝出 是否續親中受關注

小馬可仕篤定當選下一任菲律賓總統。（美聯社）

2022/05/10 20:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓9日舉行總統大選，依據目前開票結果，菲律賓前獨裁總統馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）得票碾壓對手，篤定將成為菲律賓新任總統。小馬可仕上任後，未來六年如何處理與美國和與中國的關係，備受矚目，

美國有線電視新聞網（CNN）分析，大選過後菲律賓可能調整與美國和中國這兩個大國的關係，將改變亞洲的力量平衡；「美國之音」（VOA）則指出，小馬可仕在未來6年中如何處理與華盛頓和與北京的關係，將對美國印太戰略的實施產生關鍵性影響。

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文中稱，小馬可仕曾經說過他會向南海海域派出軍艦，以保護菲律賓的領海與主權。但他更主張透通與中國的雙邊互動來處理分歧，這與北京謀求排除美國和國際社會的干預、以一對一的方式處理南海主權糾紛的策略一致，也會使馬尼拉在與北京的主權爭執中處於劣勢。

也有分析認為，與菲律賓保持密切關係、包括維持美國在那裡輪派軍隊的能力是華盛頓遏制北京惡意擴張、推進自由與開放印太戰略的關鍵。因此，不論誰擔任菲律賓總統，美國都會耐心和積極地培育和維護與馬尼拉的安全同盟關係。

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