習近平與杜特蒂通話 強調牢握地區安全主導權

菲律賓與美國舉行30年來最大聯合軍演之際，中國國家主席習近平今天與菲律賓總統杜特蒂通電話。（美聯社）

2022/04/08 21:50

〔中央社〕菲律賓與美國舉行30年來最大聯合軍演之際，中國國家主席習近平今天與菲律賓總統杜特蒂通電話，強調地區安全不能靠強化軍事同盟來實現，願與菲方把地區安全主導權牢牢掌握在自己手中。

據央視新聞，習近平8日下午與杜特蒂（Rodrigo Duterte）通電話。

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習近平說，中方對菲政策保持連續性、穩定性，願同菲方一道，推動中菲關係持續向好發展，不斷邁上新台階。中方願繼續根據菲方需要提供COVID-19疫苗，在特效藥研發、公共衛生能力建設等方面加強合作；推進大專案建設，擴大貿易投資、教育人文等領域合作；進口更多菲律賓優質產品，鼓勵中國企業赴菲投資興業，助力菲律賓現代化進程。

習近平強調，「當前國際局勢發展再次證明，地區安全不能靠強化軍事同盟來實現」。中方願同菲方和地區國家一道，堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，「把地區安全主導權牢牢掌握在自己手中，共同維護本地區來之不易的和平穩定局面」，推動構建人類命運共同體。

央視通稿稱，杜特蒂表示，他高度珍視與習近平建立的友誼和良好關係。過去6年來，在雙方共同努力下，兩國人民更加友好，關係更加強勁，合作更加富有成果，菲律賓人民真切感受到了菲中合作帶來的好處。感謝中方為菲方抗擊疫情提供疫苗支持，並及時幫助菲律賓受風災影響的民眾，中國是菲律賓人民真正的、可靠的朋友。

他說，菲方願同中方鞏固友誼與合作，持續加強兩國關係，借鑒中方脫貧減貧經驗，推進抗疫、經貿、基礎設施、旅遊、教育等領域合作，歡迎中國企業赴菲律賓投資合作，這對菲律賓實現自身發展具有重要意義。

杜特蒂還說，「菲方願同中方妥善處理南海問題，為和平解決爭端樹立典範，維護地區和平穩定」。菲方也願為東南亞國協與中國關係發展發揮積極作用。

中菲兩國在南海存在主權爭議。北京當局控制的黃岩島（Scarborough Shoal）周邊海域和永暑礁（Fiery Cross）、東門礁（Hughes）、赤瓜礁（Johnson South）、美濟礁（Mischief）、渚碧礁（Subi）等7座南沙群島島礁，都在菲律賓主張的專屬經濟海域內。

杜特蒂原本與習近平交好，但中國2021年通過海警法後，兩國在黃岩島數度發生摩擦，關係轉趨惡化。

2021年7月，杜特蒂決定收回終止菲美軍隊互訪協定（VFA）的計畫，恢復美軍能輪替進出菲律賓從事兵棋推演和軍事演習。

菲律賓與美國年度的「肩並肩」（Balikatan）聯合演習於3月28日登場，進行到4月8日。今年演習出動近9000名官兵，是30年來最大規模。

杜特蒂2日表示，若俄烏戰爭升級，北京「會奪取台灣」，菲律賓也會遭波及。為避免菲國捲入戰爭漩渦，他8日將與習近平會談。

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