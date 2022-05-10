菲律賓總統大選 小馬可仕票數過關篤定當選總統

菲律賓總統大選截至今天清晨的統計，已故獨裁者馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）以壓倒性票數領先對手，篤定入主馬拉坎南宮，馬可仕家族在歷經36年後重回菲國主政。（法新社）

2022/05/10 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統大選昨天進行投票，截至今天清晨的統計，已故獨裁者馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已取得當選門檻票數，並以壓倒性票數領先對手，篤定入主馬拉坎南宮，馬可仕家族在歷經36年後重回菲國主政。

菲律賓全國和地方選舉投票在5月9日晚7時結束，隨即進行開票，根據當地選委會截至今天清晨已開出94%選票中，小馬可仕獲逾3000萬張選票，超過所需票數的2750萬票以上，且大幅領先最近對手現任副總統羅貝多（Leni Robredo）1400萬票的1倍以上，大局已定，小馬可仕篤定當選。

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小馬可仕是菲律賓已故總統馬可仕（Ferdinand Marcos）的兒子，當年馬可仕主政長達21年，根據國際特赦組織估計，至1986年他遭罷黜流亡止，約有7萬名異議人士遭軍警殺害、拘禁、刑求或性侵，而他的家族及親信共侵吞國家資產100億美元。其夫人伊美黛（Imelda Marcos）的豪奢程度更經常襲捲媒體版面。馬可仕當年倉皇出逃，至今百億美元何在仍是秘密，但馬可仕下台也結束菲國強人獨裁統治、開啟新一波民主運動。

30多年後，64歲的小馬可仕高票當選總統，馬可仕家族以勝利者姿態重回菲國政壇。

小馬可仕的競選搭檔是菲律賓現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte），依據到目前的票數統計，薩拉也可望成為副總統。菲國兩大政治家族再掌菲國政權。

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