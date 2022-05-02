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    菲律賓大選倒數7天 民調領先群：馬可仕兒子與杜特蒂女兒

    菲律賓總統候選人小馬可仕以56％的支持度領跑民調。（彭博資料照）

    菲律賓總統候選人小馬可仕以56％的支持度領跑民調。（彭博資料照）

    2022/05/02 19:03

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓5月9日將舉行總統、副總統大選，根據今（2）日發布的一份民調顯示，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）目前以56％的支持度領先其他候選人，現任副總統羅貝多（Leni Robredo）的支持度下滑了1個百分點，以23％居於第二名。

    小馬可仕是菲律賓前總統、獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）之子，母親伊美黛（Imelda Romuáldez Marcos）也是知名人物，曾連任兩屆眾議員。

    總統選舉民調：副總統23％、拳王7％、首都市長4％

    《路透》報導，在其它候選人方面，有7％的選民青睞菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao），而帶職參選的馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）僅拿到4％。

    這份調查是由菲律賓民調機構Pulse Asia所發布，調查期間為4月16日至21日，受訪者約有2400人，不過政治分析學者李維拉（Temario Rivera）認為，這份民調可能無法忠實反映出選民對羅貝多的支持率，因為羅貝多近期的造勢大會都有數萬人參與。

    菲國大選 總統、副總統選舉各自計票

    Pulse Asia也公布了副總統候選人民調，目前呼聲最高的是小馬可仕的競選搭擋、現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的長女薩拉（Sara Duterte-Carpio），她的支持度有55％。

    不同於其他國家常見選制，菲律賓的總統、副總統選舉是同時舉行但分開計票，因此就算小馬可仕勝出，也不代表薩拉就能當選，也可能出現小馬可仕敗選、但薩拉贏得副總統職位的情況。

    目前已有超過6700萬名選民預定登記投票，而菲律賓的投票率向來都很高。

    小馬可仕的競選搭擋、副總統候選人薩拉人氣旺，被看好能贏得選舉。（路透資料照）

    小馬可仕的競選搭擋、副總統候選人薩拉人氣旺，被看好能贏得選舉。（路透資料照）

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