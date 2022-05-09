菲律賓總統大選日不安 投票所傳手榴彈爆炸、槍擊案已3死10傷

菲律賓今舉行總統大選，官方部署超過4.5萬名武裝部隊陸軍、空軍和海軍官兵到全國各地。（歐新社）

2022/05/09 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓今舉行總統大選，各候選人以紅、藍、綠、粉紅做為代表色，因此有外媒稱為「最繽紛大選」，但菲每逢大選就不安，昨晚至今在投開票所都傳出社會案件，棉蘭老島昨發生5枚手榴彈爆炸案、今早還有槍擊案，目前已知3死10傷。

綜合外電報導，菲律賓因為槍枝法鬆散，政治文化火爆，選舉日常常動盪不安。為確保總統大選，菲律賓官方在昨、今都實施全國禁酒令，禁止銷售、提供、購買、或攜帶酒精飲料，違者將面臨最低於1年、最多6年的監禁，且不得緩刑。官方也部署超過4.5萬名武裝部隊陸軍、空軍和海軍官兵到全國各地。

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菲律賓今超過6500萬選民將在3萬7141個投票中心投票，總統大選從早上6點開始至晚上7點，自昨晚起，先是民答那峨島（island of Mindanao）拿督恩賽市（Datu Unsay），1處投票所外有5枚手榴彈爆炸，造成9人受傷。傷者全是為隔天投票，而從偏僻山區走入市區居民。

民答那峨島城鎮布魯安（Buluan）上午開放投票不久，1處投票所就傳出槍擊案，造成3名維安人員身亡，1名維安人員受傷。根據法新社報導，當地是多個武裝團體的避風港，從共產主義叛亂者到伊斯蘭主義激進分子都有。

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