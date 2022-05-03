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    軍情動態》以色列、南韓助菲擁輕型神盾艦 台灣仍難產中

    IAI的ALPHA系列雷達系統。（圖翻攝自IAI官網）

    IAI的ALPHA系列雷達系統。（圖翻攝自IAI官網）

    2022/05/03 11:32

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列航太工業公司（IAI）以及南韓現代重工簽署協議，提供菲律賓海軍IAI的ALPHA 3D雷達系統，該系統將整合於菲國海軍的新型護衛艦，被外界評論為裝載後將如輕型神盾艦。

    《GLOBES》報導，IAI的ALPHA 3D雷達系統是一種輕型的多功能電子掃描陣列雷達，其與更大型的MF-STAR雷達共享技術，IAI的海軍雷達系列已經在全球各地運作並經歷實戰驗證。IAI副總裁Yoav Tourgeman表示，這次簽署的協議證明IAI與現代集團和亞洲防務生態系統的夥伴關係，且凸顯出菲國海軍與現代集團對他們的信任，很榮幸能成為計畫的一部分。

    IAI開發先進的海軍技術，其雷達科技與飛彈防禦系統在全球運作，以色列海軍在新型護衛艦上也整合MF-STAR雷達以及Barak MX飛彈防空系統，報導指出，IAI的海軍軍武奠基於多年的技術基礎與實戰知識。

    事實上台灣也規劃新一代巡防艦要配備台版神盾系統，並代稱為「震海計畫」，包括艦用戰鬥（迅聯）系統丶火力（艦用防空飛彈丶反艦飛彈丶垂直發射系統）丶感知（艦載相列雷達丶聲納）系統。

    但先前報導指出，由中科院執行的部分科研項目未達預期目標，海軍決定啟動外購及國內自製的雙軌併行方式，但也因此導致「震海計畫」延期，軍方預期能在2026年完工，民進黨立委王定宇近日表示，海軍「震海計畫」目前因系統問題暫時延宕，導致主力艦更新時程受到影響。

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