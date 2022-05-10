負傷？失勢？俄參謀總長缺席勝利日閱兵

俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫缺席勝利日大閱兵，掀起漫天疑雲。（美聯社資料照）

2022/05/10 15:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯9日在莫斯科紅場舉行慶祝二戰勝利77周年「勝利日」大閱兵，俄國最高階將領、擁有核彈發射密碼的參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）大將，竟然在這個重要場合消聲匿跡，有關他遭烏軍砲火打傷的傳言，再度甚囂塵上。

多家媒體報導，吉拉西莫夫4月底親自到哈爾科夫的伊久姆（Izium）督軍時，烏軍掌握消息後發動攻擊，造成約200名俄軍陣亡。儘管烏方稱發動攻擊時，吉拉西莫夫已啟程返俄，但有消息指出，吉拉西莫夫右腿受傷，需要接受進一步治療。俄羅斯和美國官員也都沒有證實這些報導。

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據英國廣播公司（BBC）報導，幾位軍事專家指出，吉拉西莫夫未現身，啟人疑竇。在以往勝利日大閱兵，格拉西莫夫通常陪在俄國總統普廷身邊。吉拉西莫夫被認為是策劃入侵烏克蘭的3大關鍵人物之一，其中包括普廷和國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。

軍事歷史學家馬斯（Cedric Mas）9日推文指出，普廷沒有利用他的勝利日演講宣戰或動員、製造核武器威脅或宣布「勝利」。他補充說：「吉拉西莫夫人在哪裡？。」

英國《金融時報》駐莫斯科辦事處主任塞登（Max Seddon）也注意到吉拉西莫夫明顯缺席，出現在普廷身邊的是國防部長紹伊古。

俄羅斯國防部長紹伊古（左）9日陪同普廷出席勝利日大閱兵。 （路透）

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