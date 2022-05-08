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    取消口罩令未滿2個月 洛杉磯郡師生確診增4倍

    洛杉磯官員和學校考慮再次實施防疫限制，要求學生重新戴上口罩。此為示意畫面。（美聯社）

    洛杉磯官員和學校考慮再次實施防疫限制，要求學生重新戴上口罩。此為示意畫面。（美聯社）

    2022/05/08 16:57

    〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯在3月12日解除校園戴口罩規定，沒想到政策實施尚未滿2個月，校園病例數又再度上升4倍多，讓當地官員和學校考慮再次實施防疫限制，要求學生重新戴上口罩。

    洛杉磯郡衛生局長費雷爾（Barbara Ferrer）4日在記者會上表示，3月12日才宣布口罩解禁，但3月27日到4月24日這段期間，當地中小學生與教職員的確診人數暴增4倍，幾乎和2月中旬的確診數一樣多。

    根據NBC報導，費雷爾提到，病例數增加主要與復活節、春假，還有學校的舞會和外出實地考察有關。而洛杉磯郡衛生局則鼓勵學校在大型群聚活動時，強制學生配戴口罩，且在活動前後確實篩檢學生的症狀，並改善室內場所和交通工具的通風。

    過去2週，美國許多地區的住院人口持續增加，但是疾病控制和預防中心根據可用病床和住院率統計，美國大部分社區感染風險仍處於中等或低水準。

    在緬因州，由當地教育局數據顯示，截至上週四，總共有8所學校發生群聚感染，確診人數高達1000人。其中拉姆福德小學（Rumford Elementary）校長在社交媒體發布的聲明表示，確認校內29名學生和16名教職員確診後，全校停課3天。

    此外，校長更指出，此次疫情為該校確診人數最多的一次，校方也回應將會加強消毒、提供兒童口罩給學生，並將快篩試劑以郵寄的方式寄到學生家中。

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