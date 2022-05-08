港特首選舉投票 社民連抗議遭警方圍堵 原地朗讀聲明

香港今日舉行特首選舉，社會民主連線（社民連）成員計畫前往位於灣仔會展中心的主投票站外進行抗議，要求實行雙普選，但遊行還沒展開就被警方截查，無法靠近，最終3人只能原地朗讀聲明。（美聯社）

2022/05/08 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕香港今日舉行特首選舉，警方部署大量警力維安，社會民主連線（社民連）成員計畫前往位於灣仔會展中心的主投票站外進行抗議，要求實行雙普選，但遊行還沒展開就被警方截查，3人只能原地朗讀聲明。

據港媒報導，香港今日舉行特首選舉，1461名選委於今上午9點到11點半進行投票，大批警力很早就在投票站周圍嚴密佈防，據指動員大約7千名警力。今上午8點多社民連主席陳寶瑩及2名成員計畫從「灣仔家計會」前往主投票站抗議，要求立即實行雙普選，但警方一早就聚集灣仔家計會門外，當3人一抵達現場就被警方進行搜身，陳寶瑩雖強調他們不是恐怖份子，並指請願是為了反對「小圈子無選舉」，呼籲警方不要阻撓，但仍遭到警員重重包圍。

請繼續往下閱讀...

警方在中環廣場旁邊以拒馬圍起示威區，不過陳寶瑩等3人拒絕入內，並要求在萬麗海景酒店外請願，不過警方堅持不讓路，雙方僵持許久後，3人直接在原地朗讀聲明。

外務副主席周嘉發指出，李家超的選民基礎只有1461名選委，立法會直選議席更只有20個，無法反映大部份港人的訴求和意願，並批在政府打壓下，多個民間組織和工會團體相繼解散，失去力量制衡政府。他也批評在李家超的政綱下，未來更打算為《基本法》第23條立法，擔心法律成為打壓民意的工具。

截至今上午11點半投票已結束，有1428名選委投票，相當於有33人未投票，投票率97.74%。

香港今日舉行特首選舉，社會民主連線（社民連）成員計畫前往位於灣仔會展中心的主投票站外進行抗議，要求實行雙普選，但遊行還沒展開就被警方截查，無法靠近，最終3人只能原地朗讀聲明。（法新社）

香港今日舉行特首選舉，社會民主連線（社民連）成員計畫前往位於灣仔會展中心的主投票站外進行抗議，要求實行雙普選，但遊行還沒展開就被警方截查，無法靠近，最終3人只能原地朗讀聲明。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法