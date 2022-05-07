為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    二手店千元挖寶 竟買到古羅馬雕像

    一名古董交易家在德州一間二手店用千元買了一個雕像（見圖），沒想到竟是古羅馬的雕像。（截取自twitter）

    一名古董交易家在德州一間二手店用千元買了一個雕像（見圖），沒想到竟是古羅馬的雕像。（截取自twitter）

    2022/05/07 13:36

    〔即時新聞／綜合報導〕一名古董交易家在德州一間二手店用千元買了一個雕像，沒想到竟是古羅馬的雕像，德國政府表示，這名古董交易家並未擁有其所有權，且已答應將其歸還德國。

    根據《紐約時報》 報導，一名古董交易家楊（Laura Young）女士2018在德州奧斯汀的一間二手店買了一個標價美金34.99元（約台幣1000元）的雕像。結果它竟然是古羅馬時代的雕像，二次大戰前，甚至是巴伐利亞邦國王的收藏之一；沒有人知道這個雕像是怎麼到德州的，但最有力的說法是，這是在德國巴伐利亞邦國王的別墅被轟炸後被一名美國士兵帶走的。

    本週它在聖安東尼奧藝術博物館（San Antonio Museum of Art）展出，而旁邊的解說牌註明，這尊雕像從古羅馬到現在，歷經2000年的旅程中，楊女士扮演著重要的角色。

    在過去的3年半裡，楊女士一直把它放在客廳的櫥櫃裡。經過楊女士的同意後，明年這座雕像將被歸還至巴伐利亞邦政府，這也結束楊女士與這座雕像複雜的關係。

    楊女士將其以酒吧五傑 （It's Always Sunny in Philadelphia）中的角色「丹尼斯·雷諾茲（Dennis Reynolds）」命名，楊女士表示，「這52磅（約23公斤）的大理石雕像，是個冷漠、沒有感情的男人，還為我帶來了一些麻煩」。

    綜合外媒報導，當楊女士第一次看到這尊雕像時，就覺得它價值不斐，她說，「我把它放在陽光下，它有明顯被修復的痕跡，它看起來很老舊，我曾去博物館看過羅馬雕像」，她在網路上搜尋「羅馬雕像」，發現與她面前的雕像長得很相似。

    她將這座雕像繫上安全帶，並連絡了兩間拍賣行，兩間拍賣行都證實了她的想法是對的，「雕像來自古羅馬」。

    根據楊女士的說法，1833年之前，這尊雕像曾被巴伐利亞國王路德維希一世（Ludwig I）獲得，他將其展示在龐貝賈努姆（Pompejanum）的庭院中。

    一名律師阿明多萊（Leila A. Amineddoleh）說，龐貝賈努姆在1944年和1945年的轟炸中遭到嚴重破壞，儘管其中一些物品倖存下來，但其他的都消失了。很可能是一名美國軍人在戰後偷走了它。

    阿明多萊也指出，這意味著楊女士並非合法擁有它，因為德國從未出售過這件作品。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    德國再度轉彎 同意向基輔提供二手獵豹防空戰車
    2022/04/26 22:27

    德國再度轉彎 同意向基輔提供二手獵豹防空戰車
    是誰偷走了？ 德國山頂「巨屌」木雕失蹤 只剩下木屑
    2020/12/01 12:01

    是誰偷走了？ 德國山頂「巨屌」木雕失蹤 只剩下木屑

    央北勢不可擋 指標案急追新板高房價
    土國獨裁總統雕像引爆衝突 德國市府一日後拆除
    2018/08/30 19:24

    土國獨裁總統雕像引爆衝突 德國市府一日後拆除
    距今1800多年！科隆挖出德國最古老羅馬圖書館遺跡
    2018/08/01 19:34

    距今1800多年！科隆挖出德國最古老羅馬圖書館遺跡

    《MetaCity M》元宇宙LISA 擔任全球代言人
    中國紀念誕辰送雕像 德國馬克思故鄉掀波
    2016/10/23 19:59

    中國紀念誕辰送雕像 德國馬克思故鄉掀波
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播