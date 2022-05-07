二手店千元挖寶 竟買到古羅馬雕像

一名古董交易家在德州一間二手店用千元買了一個雕像（見圖），沒想到竟是古羅馬的雕像。（截取自twitter）

2022/05/07 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕一名古董交易家在德州一間二手店用千元買了一個雕像，沒想到竟是古羅馬的雕像，德國政府表示，這名古董交易家並未擁有其所有權，且已答應將其歸還德國。

根據《紐約時報》 報導，一名古董交易家楊（Laura Young）女士2018在德州奧斯汀的一間二手店買了一個標價美金34.99元（約台幣1000元）的雕像。結果它竟然是古羅馬時代的雕像，二次大戰前，甚至是巴伐利亞邦國王的收藏之一；沒有人知道這個雕像是怎麼到德州的，但最有力的說法是，這是在德國巴伐利亞邦國王的別墅被轟炸後被一名美國士兵帶走的。

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本週它在聖安東尼奧藝術博物館（San Antonio Museum of Art）展出，而旁邊的解說牌註明，這尊雕像從古羅馬到現在，歷經2000年的旅程中，楊女士扮演著重要的角色。

在過去的3年半裡，楊女士一直把它放在客廳的櫥櫃裡。經過楊女士的同意後，明年這座雕像將被歸還至巴伐利亞邦政府，這也結束楊女士與這座雕像複雜的關係。

楊女士將其以酒吧五傑 （It's Always Sunny in Philadelphia）中的角色「丹尼斯·雷諾茲（Dennis Reynolds）」命名，楊女士表示，「這52磅（約23公斤）的大理石雕像，是個冷漠、沒有感情的男人，還為我帶來了一些麻煩」。

綜合外媒報導，當楊女士第一次看到這尊雕像時，就覺得它價值不斐，她說，「我把它放在陽光下，它有明顯被修復的痕跡，它看起來很老舊，我曾去博物館看過羅馬雕像」，她在網路上搜尋「羅馬雕像」，發現與她面前的雕像長得很相似。

她將這座雕像繫上安全帶，並連絡了兩間拍賣行，兩間拍賣行都證實了她的想法是對的，「雕像來自古羅馬」。

根據楊女士的說法，1833年之前，這尊雕像曾被巴伐利亞國王路德維希一世（Ludwig I）獲得，他將其展示在龐貝賈努姆（Pompejanum）的庭院中。

一名律師阿明多萊（Leila A. Amineddoleh）說，龐貝賈努姆在1944年和1945年的轟炸中遭到嚴重破壞，儘管其中一些物品倖存下來，但其他的都消失了。很可能是一名美國軍人在戰後偷走了它。

阿明多萊也指出，這意味著楊女士並非合法擁有它，因為德國從未出售過這件作品。

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