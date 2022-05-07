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    軍武百科》馬卡洛夫號傳遭重創 俄軍僅剩2艘上將級巡防艦

    俄羅斯黑海艦隊上將級巡防艦「馬卡洛夫海軍上將號」（Admiral Makarov，弦號799）6日驚傳遭烏克蘭軍隊的海王星反艦飛彈擊中。（路透資料照）

    俄羅斯黑海艦隊上將級巡防艦「馬卡洛夫海軍上將號」（Admiral Makarov，弦號799）6日驚傳遭烏克蘭軍隊的海王星反艦飛彈擊中。（路透資料照）

    2022/05/07 11:26

    〔即時新聞／綜合報導〕黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）4月被擊沉後，俄羅斯黑海艦隊上將級巡防艦「馬卡洛夫海軍上將號」（Admiral Makarov，弦號799）6日驚傳遭烏克蘭軍隊的海王星反艦飛彈擊中，船身嚴重受損。如果馬卡洛夫號受損無法戰鬥，俄軍就僅剩2艘上將級巡防艦。

    馬卡洛夫號是格里戈洛維奇海軍上將級巡防艦（Admiral Grigorovich-class frigate），它於2012年2月在揚塔爾造船廠開始建造，並於2017年12月25日正式服役。馬卡洛夫號是上將級的最新巡防艦，擁有現代化設備。

    俄軍目前擁有的上將級巡防艦有3艘，包括「海軍上將格里戈洛維奇號」（Admiral Grigorovich，弦號745）、「埃森海軍上將號」（Admiral Essen，弦號751）和「馬卡洛夫海軍上將號」，全部都隸屬於黑海艦隊第30海軍師。

    上將級巡防艦的功能涵蓋長程反艦攻擊、防空以及反潛等，配載24枚9K37中程地對空飛彈和8枚3M-54「口徑」巡弋飛彈，可以護航其他船隻，也可以攻擊陸地目標。不過，上將級巡防艦並非大型軍艦，標準排水量僅4000噸並容納200名船員，比起美國海軍的主力水面戰艦伯克級神盾驅逐艦，排水量還不到一半。

    「格里戈洛維奇海軍上將級」巡防艦性能諸元：

    標準排水量：4000 噸

    滿載排水量：5100噸

    全長：124.5公尺

    全寬：15.2公尺

    吃水：4.2公尺（平均）

    最高速度：32節

    續航距離：4000海里以上／18節

    武器配備：1台100口徑AK-100艦炮；8個（2×4）UKSK艦載垂直發射系統，用於3M-54、SS-N-26球果飛彈、鋯石飛彈反艦／巡弋飛彈24個9K37飛彈VLS電池，用於9M317M地對空飛彈；2個AK-630近迫武器系統CIWS；8個9K38針式防空飛彈或9K333柳樹人員攜行式防空飛彈；2個雙533口徑魚雷發射管；1個RBU-6000火箭發射器

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