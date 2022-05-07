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    軍情動態》莫斯科號遭擊沉 專家分析：艦上雷達根本沒開

    莫斯科號疑似因未開啟雷達被烏軍飛彈擊中。（法新社）

    莫斯科號疑似因未開啟雷達被烏軍飛彈擊中。（法新社）

    2022/05/07 10:47

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）上月遭烏軍以「海王星」反艦飛彈擊中後沉沒，讓各界相當吃驚。如今有分析指出，莫斯科號的雷達似乎並沒有啟動，對朝他們而來的飛彈渾然不知。

    《USNI News》報導，美退役海軍上校卡爾森（Chris Carlson）在分析數張莫斯科號毀損照片後指出，當時莫斯科號的火控雷達並沒有啟動，「雷達都處於正常待機位置」，自然偵測不到海王星對他們帶來的威脅。

    卡爾森說，「只要檢視莫斯科號的照片，就可以知道在一般航行或停泊時，雷達的指向裝置只會對著船尾。」

    卡爾森認為，雖然莫斯科號的定點防禦系統有些老舊，但仍有抵抗海王星飛彈的能力。海王星是基於已有40年歷史的蘇聯設計，蘇聯的設計又是參考美國的魚叉反艦飛彈，「這對防空系統來說不是一項巨大的威脅，這不是超音速武器。」

    卡爾森還提到，對莫斯科號來說，「你們的設備很舊了，代表時不時就會出狀況。這很難維護，何況在海上的維修工作不是俄國的強項。」

    昨日則有外媒消息指出，烏軍在對莫斯科號發射飛彈前，曾向美軍詢問船艦情報。美方雖協助辨識及定位，但強調事前不知道烏軍會發動攻擊，也沒有參與作戰決策。

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