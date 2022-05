出訪東歐挺烏！美第一夫人飛抵羅馬尼亞

2022/05/07 10:55

〔即時新聞/綜合報導〕為了表達力挺烏克蘭,美國第一夫人吉兒(Jill Biden)已於6日飛抵東歐,將進行為期4天訪問,此舉重申了美方支持烏國的承諾。

據吉兒上傳的推特貼文指出,她已飛抵羅馬尼亞,步出飛機艙門時,吉兒先是向採訪記者揮揮手,再從登機梯緩慢步下,首站她預計將前往米哈伊爾·科格爾尼恰努空軍基地(Milhail Kogălniceanu Air Base),拜會駐地美軍,並向他們提供食物。

另據英媒《衛報》報導,吉兒此次出訪東歐,預計將和羅馬尼亞及斯洛伐克(Slovakia)兩國的領導人、駐地美軍、流離失所的烏克蘭父母、孩童、教育及援助工作者會面。

據報導,吉兒8日將飛抵斯洛伐克東部邊境城市科希策(Kosice),和被迫離開家園的烏克蘭母親及孩童見面,共度母親節。

On the ground in Romania and heading to serve a meal to our U.S. troops stationed here at Milhail Kogălniceanu Air Base. pic.twitter.com/vRuuPcgiqe