出訪東歐挺烏！美第一夫人飛抵羅馬尼亞

美國第一夫人吉兒（見圖）8日將飛抵斯洛伐克東部邊境城市科希策，和被迫離開家園的烏克蘭母親及孩童見面，共度過母親節。（法新社）

2022/05/07 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕為了表達力挺烏克蘭，美國第一夫人吉兒（Jill Biden）已於6日飛抵東歐，將進行為期4天訪問，此舉重申了美方支持烏國的承諾。

據吉兒上傳的推特貼文指出，她已飛抵羅馬尼亞，步出飛機艙門時，吉兒先是向採訪記者揮揮手，再從登機梯緩慢步下，首站她預計將前往米哈伊爾·科格爾尼恰努空軍基地（Milhail Kogălniceanu Air Base），拜會駐地美軍，並向他們提供食物。

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另據英媒《衛報》報導，吉兒此次出訪東歐，預計將和羅馬尼亞及斯洛伐克（Slovakia）兩國的領導人、駐地美軍、流離失所的烏克蘭父母、孩童、教育及援助工作者會面。

據報導，吉兒8日將飛抵斯洛伐克東部邊境城市科希策（Kosice），和被迫離開家園的烏克蘭母親及孩童見面，共度母親節。

On the ground in Romania and heading to serve a meal to our U.S. troops stationed here at Milhail Kogălniceanu Air Base. pic.twitter.com/vRuuPcgiqe — Jill Biden （@FLOTUS） May 6, 2022

美國第一夫人吉兒（見圖）稍早已飛抵羅馬尼亞。（圖擷取自@FLOTUS推特）

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