被普廷拖下水！209億超奢華「迷你城市」遊艇 遭義大利扣押

義大利當局下令扣押雪赫拉莎德號。（彭博）

2022/05/07 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄總統普廷及政府高層因入侵烏克蘭遭受一系列個人制裁，與普廷扯上關係者一概難以倖免。義大利當局在經過一段時間的調查後，認定停泊於該國港口的7億美元（約新台幣209億元）豪華遊艇與普廷有關，下令扣押。

《路透》報導，義大利政府當地時間週五下令扣押名為「雪赫拉莎德號」（Scheherazade）的豪華遊艇。該遊艇自去年9月停靠在馬薩卡拉拉（Marina di Carrara）港口維修。但近期在港邊的活動顯示船員可能準備出海。

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據知情人士指出，在經過數週的調查後，警方認定雪赫拉莎德號的持有人為能源巨擘俄羅斯石油公司前主席胡達伊納托夫（Eduard Khudainatov），他也是歐盟目前鎖定的制裁對象之一。不過義官方沒有點名，僅說所有人與俄國政府有重要關係。

烏總統澤倫斯基3月對義大利國會發表演說時，敦促政府扣押與俄國有關的遊艇，作為歐洲施壓普廷及其關係人士，迫使俄國停止對烏侵略的一環。

據先前報導指出，遊艇上的所有物品表面都是以大理石或黃金打造，有無數個游泳池、水療中心、桑拿室、劇院、舞廳、健身房，以及兩個直升機專用的停機坪，讓建造該遊艇的工人直呼，這艘船就像一個「迷你城市」。

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