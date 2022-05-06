瞄準普廷「秘密情婦」！歐盟列入制裁黑名單

卡巴耶娃。（法新社資料照）

2022/05/06 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟4日提出對俄羅斯採取第6波制裁，其中包括6個月內逐步淘汰俄羅斯石油進口等措施。最新消息指出，俄羅斯退役體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva），因與俄總統普廷（Vladimir Putin）關係密切，被列為制裁對象之一。

綜合外媒報導，包括禁止進口俄羅斯石油在內的制裁措施，已於週三由歐盟執行官提交給成員國批准，需27國一致同意。但迄今為止，匈牙利、斯洛伐克和其他東歐國家都拒絕該方案，堅持選擇退出或推遲石油禁令。

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目前國際社會正緊盯普廷周圍的「螺絲釘」，目標是他的家人及關係密切者，據歐洲消息人士透露，卡巴耶娃已被歐盟加入「黑名單」，此外，為國家機構俄羅斯新聞社工作並具有「宣傳員」身分的另外三人也在歐盟提交的名單上。制裁提案若通過，歐盟將禁止卡巴耶娃入境並凍結其資產。

提案中提到，卡巴耶娃是國家媒體集團（National Media Group）董事會主席，該集團是一家控股公司，幾乎掌握所有俄羅斯媒體大量股份，而卡巴耶娃和普廷「關係緊密」。

現年39歲的卡巴耶娃比普廷小31歲，是2004年雅典奧運韻律體操金牌得主，曾被俄羅斯媒體評選為「俄國最性感運動員」，外界認為她與普廷有兩個孩子。不過普廷在2008年媒體首次報導他與卡巴耶娃的戀情時否認兩人關係。《華爾街日報》曾援引美國官員的話報導，卡巴耶娃和她的家人由於與普廷核心圈子有關連，而獲得個人財富，且卡巴耶娃是普廷財富的受益者。

普廷與卡巴耶娃。（路透資料照）

卡巴耶娃。（法新社資料照）

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