強攻亞速鋼鐵廠 俄軍損加劇

五日在馬立波烏軍最後據點亞速鋼鐵廠附近，親俄民兵的坦克開砲射擊。（路透）

2022/05/07 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰爭進入第七十三天，俄軍仍無法拔去其在烏南戰略港市馬立波的眼中釘─亞速鋼鐵廠。克里姆林宮已要求廠內的「亞速軍團」守軍投降，其指揮官普洛柯潘柯五日透過和妻子通電話時重申，孤軍「不會投降」，並矢言「抵抗到底」，「只期望奇蹟出現」。普洛柯潘柯還告訴妻子凱特琳娜「將永遠愛她」，彷彿他的「與妻訣別書」。

俄入侵以來 摧毀近400間醫療院所

烏軍總參謀部六日表示，亞速鋼鐵廠守軍持續遭封鎖，為奪占該廠，俄軍在空優下已恢復其攻堅行動。亞速軍團六日指控，俄軍又違背停火承諾，以反坦克武器攻擊一輛準備撤離平民的車輛，造成亞速軍團戰士一死六傷。烏國總統澤倫斯基五日在視訊演說中提到，聯合國與紅十字國際委員會繼續進行從馬立波撤離平民的行動；他還說，俄國侵烏以來，已摧毀烏國近四百間醫療院所，胰島素和抗生素都缺。

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俄點名波蘭 俄國威脅來源之一

對於英國國防部評估，俄方重新設法取得該廠及完全占領馬立波，很可能與即將到來的九日勝利日慶典有關，克宮發言人佩斯科夫六日否認恢復攻堅，也說沒計畫九日在馬立波舉辦遊行。值得注意的是，他公開點名呼籲歐盟加強制裁俄國與北約組織（NATO）強化烏國武裝的波蘭，為俄方的「威脅來源」之一。

恢復對亞速鋼鐵廠和馬立波的攻勢，已使俄國付出人員、裝備與彈藥的代價。烏軍持續在廠內抵抗的同時，俄方的損失也會持續增加，挫敗俄軍在南頓巴斯的作戰行動計畫。

烏國軍方六日表示，基輔當局掌控下的最東部城市北頓內茨克已經完全被親俄民兵包圍，並且遭到多次突擊；該市若失陷，將有助於俄軍完全掌握烏東頓巴斯地區。此外，俄國國防部六日說，其飛彈摧毀烏東克拉莫托斯克市一座大型彈藥庫，還擊落烏軍蘇愷廿五和米格廿九各一架。

哈爾科夫反攻 俄軍被趕離40公里

烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）五日說，為將俄軍從烏國第二大城哈爾科夫和伊久姆趕走，烏方可能展開反攻。烏軍近幾天已將俄軍趕至哈爾科夫以東約四十公里，進一步驅趕俄軍，可能使哈爾科夫免遭更多砲擊，並迫使莫斯科從前線其他地區轉移部隊，維持其對占領區的控制。

德加碼七輛自走砲 培訓烏軍操作

德國國防部長蘭布雷特六日宣布，除荷蘭此前已承諾援助的五輛射程四十公里PzH2000自走砲，再加碼七輛。這些重型武器皆來自德軍存貨，接下來幾週維修後即交貨，下週可望在德國伊達—歐伯斯坦鎮（Idar-Oberstein）開始培訓操作該型火砲的頭一批約廿名烏軍官兵。

烏擊沉莫斯科號 美提供的情報

另一方面，美國多家媒體五日引述知情人士透露，俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）上月十四日遭烏軍成功擊沉，因美方提供「一系列情報」證實該船艦確為莫斯科號以及其位置；惟美方對烏軍攻擊計畫「後知後覺」，提供資訊當下並不知烏方打算襲擊該艦。

五日亞速鋼鐵廠的空拍圖，顯示廠內遭砲擊，竄出濃煙和火光。（路透）

馬立波市的工作人員將市外一個烏克蘭文路標換成俄文路標。（法新社）

德國將援助烏克蘭七輛PzH2000自走砲。圖為該型火砲二月在北德明斯特（Munster）興登堡營內行駛。（法新社檔案照）

親俄的烏東「頓內茨克人民共和國」政府五日派工人在馬立波市內的電線桿綁上俄羅斯國旗，準備慶祝九日第二次世界大戰納粹德國無條件投降蘇聯的勝利日。（美聯社）

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