丹麥脫離納粹德國77週年 澤倫斯基首都廣場演講：和平之夢終成真

澤倫斯基4日在丹麥首都哥本哈根廣場透過網路向丹麥群眾發表演說。（路透）

2022/05/05 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭到俄羅斯入侵，總統澤倫斯基與軍民團結守護家園，並透過網路在友好國家發表演說，提高事件關注度；澤倫斯基4日在丹麥首都哥本哈根廣場透過網路向丹麥群眾發表演說，向丹麥援烏表達感謝，「和平的夢終將成真」。

根據《CNN》，丹麥今逢脫離納粹德國掌控第77週年，4日晚間，透過哥本哈根市政廳廣場大螢幕與網路，澤倫斯基對參與週年紀念活動的丹麥民眾發表演說。「俄羅斯還沒有預備要停火，他們妄想著佔領烏克蘭和其他歐洲國家，他們依舊幻想著歐洲的自由會消失，但他們的夢想不會成真，」澤倫斯基強調，「和平的夢終將成真，一如77年前那樣」。

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澤倫斯基表示，現在烏克蘭左右了歐洲大陸的未來，被戰事影響的不只是烏克蘭，還有鄰近周邊國家，「沒有人知道這場戰爭還會持續多久，但我確信距離自由之日已經不遠」。

他也對丹麥援烏表達由衷感謝，也呼籲丹麥民眾記住死亡的烏克蘭孩子們，「請記住這220名在戰爭中死亡的烏克蘭兒童，請記住，歐洲具備結束這種情況擴大的能力」。

丹麥民眾齊聚廣場聆聽澤倫斯基演講，手中舉著烏克蘭國旗與火炬，表達支持之意。丹麥自1940年4月9日遭到納粹德國佔領，至1945年5月5日納粹德國向盟軍投降為止。

丹麥民眾齊聚廣場聆聽澤倫斯基演講，手中舉著烏克蘭國旗與火炬。（美聯社）

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