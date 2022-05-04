印度神童被指「全家是騙子」 本尊不忍了嚴正駁斥

阿南德對於被指稱是騙子一事，嚴正駁斥。（圖擷取自Abhigya Anand臉書）

2022/05/04 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕印度神童、占星預言家阿南德（Abhigya Anand）屢次精準預言世界大事，引起許多人關注，不過卻有媒體指稱，阿南德一家是騙子，甚至還會花錢買新聞，製造聲量。對此，阿南德做出回應，嚴正駁斥這些莫須有的指控。

阿南德於2006年出生，現年16歲，7歲起就住在印度的寺廟當中學習梵語，8歲時就能背誦出《薄伽梵歌》，因而登上媒體版面，而後他學習印度吠陀占星術，並在2020年時，成功預言疫情而爆紅。不過卻有孟加拉媒體指稱，阿南德一家家境優渥，他之所以能爆紅，全靠父母花錢製造聲量。

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對此，阿南德團隊做出聲明，強調他們從來不曾付錢給任何人或任何媒體做宣傳，阿南德靠著神的恩賜以及深入的研究，才能有如此精準的預測結果。

綜合媒體報導，阿南德的發言人表示，如果阿南德想要宣傳，就不會過著如今的隱居生活，且阿南德也只有在重大事件發生時才會發布影片，若他追求的是名聲，那就會每天發布影片，但事實上，阿南德的影片有時甚至會停更2至3個月。

阿南德團隊批評，撰寫相關文章的媒體是在詆毀阿南德的聲譽，要求公開道歉，否則將採取法律行動。

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