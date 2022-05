烏軍在前線摧毀多輛俄軍裝甲車 無人機空拍影片曝光

2022/05/04 10:15

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯軍隊持續在烏克蘭東部與烏軍對抗,烏克蘭無人機拍到,烏軍在哈爾科夫州(Kharkiv oblast)的一處村莊重挫俄軍陣地,摧毀多輛戰車及裝甲車。

根據美國《CNN》報導指出,哈爾科夫州(Kharkiv)州長席尼胡波夫(Oleg Sinegubov)4月30日表示,俄軍曾試圖在州內的蘇利吉夫卡村(Sulyhivka)周邊推進,但被烏軍擊退,且遭受重大損失。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」貼出影片,並表示烏軍炮火攻擊了蘇利吉夫卡村周邊的俄軍集結點,約摧毀5輛裝甲車、1輛運輸載具和1輛T-72戰車。

#Ukraine: Ukrainian artillery fire struck a Russian staging point in the vicinity of Sulyhivka, #Kharkiv Oblast.



As a result, ~5 armoured vehicles (MT-LB, BMP & possible BTR variants), at least 1 transport vehicle, and a T-72 variant tank were destroyed or damaged. (Vid Part 1) pic.twitter.com/FvLQpGDylM