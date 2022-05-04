俄批以色列挺「新納粹」 英國防部指俄國軍事力量遭削弱（不斷更新）

英國防部指出，俄軍軍力因侵略烏克蘭遭削弱。示意圖。（路透）

2022/05/04 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間5月4日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

*英國國防部3日在推特發布戰情報告指出，俄羅斯過去10多年來增加大筆軍事預算，執行軍事現代化計劃，但裝備現代化並沒有辦法讓俄羅斯拿下烏克蘭，現在俄羅斯的軍事力量反倒因為入侵行動而大幅削弱。

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*美總統拜登視察反坦克武器「標槍飛彈」生產狀況，確保這款在烏俄戰爭中效果不俗的武器供應無虞。拜登在參訪過程中也向大眾喊話，強調若「不挺身對抗獨裁者，他們就會得寸進尺。」

*烏克蘭鐵路運輸負責人卡米辛（Oleksandr Kamyshin）表示，俄軍3日的攻擊行動襲擊烏克蘭中西部的6個火車站，造成嚴重破壞，至少有14列火車遇襲而延誤，顯示俄軍正針對烏克蘭鐵路運輸路網進行重點打擊，意圖切斷西方軍援。

*俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）聲稱納粹德國領導人希特勒（Adolf Hitler）有猶太人血統，導致俄國與以色列交惡。俄羅斯外交部3日發表聲明，指控以色列不懂納粹歷史，支持烏克蘭的「新納粹政權」。

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