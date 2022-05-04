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    上海疑餓死老人「遺體像是要開門」！ 悲催事件惹怒中國網友

    圖為老人住家門前畫面。（圖翻攝自微博）

    圖為老人住家門前畫面。（圖翻攝自微博）

    2022/05/04 08:19

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網路上廣傳一則悲催的事件，在上海市靜安區一棟多戶住宅內，一名獨居老人於本月1日被發現疑似因過度飢餓而身亡，他隔壁的女性住戶隔天經過老人房門時，本應被抬走的老人遺體，竟然還在房內，發出濃烈惡臭味，女性住戶感嘆，過往該區曾進行5次核酸，老人從未下樓，但居委會卻不聞不問。

    中國網友在微博上紛紛轉傳這起事件，訴說事件的是老人的鄰居，一位獨居女生，她說本月1日下午，有人到老人的房外敲門，但沒有人回應，於是報告居委，居委隨後帶人來開門，女子同時聞到強烈惡臭，懷疑老人被發現時已經過世，有目擊者則表示房門打開時，老人靠在門邊像是要開門，人已經瘦成皮包骨，疑似是餓死。

    之後開始有相關人員前往大樓，老人的遺體理應被運走，但沒想到隔天（2日）女子經過鄰居房門時，卻發現門半開著，老人的遺體還靠在門內，讓她受到極大的驚嚇，她報警後警方拒絕上門，要她聯絡居委會，對方則回應，殯儀館使用車輛要排隊。

    讓女子不滿的是，居委會拒絕透露殯儀館服務申請人，甚至連老人的名字都搞錯，直到當天傍晚遺體才被抬出，整個樓道也散發著濃烈的臭味，女子回憶稱過去她們曾做過5次核酸，但居委會明知道全小區只有老人沒有下樓，卻也未曾聞問，每一次快篩分發，也都沒有發到老人手中，讓她感嘆，哪怕居委會只要過程中關心過一次，老人或許就不會死。

    微博疑似火速刪文處理，但這起事件已經引發中國網友怒火，痛批「這居然是21世紀的上海」、「文字可以抹除，圖片可以消失......但你能掌控人的記憶嗎」，另外也有不少人不斷重發事件內容，還有網友稱自己家對面的中年人也餓死了，死前四五天沒吃飯。

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