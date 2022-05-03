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    拜登亞洲行首訪南韓改變慣例 白宮：出訪順序無需深究

    白宮新聞秘書莎琪說，關於拜登訪問的順序，她不會過度解讀，美國與日韓都建立強而有力的關係，因此無需深究此次出訪的先後順序。（法新社）

    白宮新聞秘書莎琪說，關於拜登訪問的順序，她不會過度解讀，美國與日韓都建立強而有力的關係，因此無需深究此次出訪的先後順序。（法新社）

    2022/05/03 14:01

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）計畫在5月陸續訪問南韓和日本，罕見先訪問南韓再訪問日本，外界解讀是美韓關係的一個歷史轉折點。白宮2日表示，美國與日韓都建立強而有力的關係，因此無需深究此次出訪的先後順序。

    白宮4月27日宣布，拜登自2021年1月就任以來首次訪問亞洲，20日至22日訪問南韓，22日至24日訪問日本。21日他將在首爾出席美韓首腦會談，23日和24日分別在東京出席美日首腦會談和四方安全對話（Quad）領導人峰會。

    白宮2日舉行例行記者會，媒體詢問拜登首次訪問亞洲國家是南韓，但在近60年來，美國總統通常先訪問日本，這次行動是否可視為美國在東亞政策上的轉變，並且可能邀請南韓加入四方安全對話？

    白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）說，美國與南韓建立非常重要的夥伴關係和紐帶關係，但美日印澳四方安全對話仍將維持四方機制，美方與南韓合作的方式有很多，今後將繼續努力深化雙邊關係。

    莎琪還說，關於拜登訪問的順序，她不會過度解讀，美國與日本、南韓的關係密切，某些北韓問題將會列入議程，隨著出訪時間接近，白宮將公布更多出訪訊息。

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