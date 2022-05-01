為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    長沙8層樓建築疑違建倒塌 警方逮捕9名涉案人

    中國長沙1棟8層樓建築發生倒塌意外，警方調派大批人力救援，逮捕含業主、安檢公司負責人，以及安全評估人員等9人。（路透）

    中國長沙1棟8層樓建築發生倒塌意外，警方調派大批人力救援，逮捕含業主、安檢公司負責人，以及安全評估人員等9人。（路透）

    2022/05/01 21:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省長沙市1棟疑違規加蓋的8層大樓突然倒塌，警方獲報後調派大批人力前往現場救援，5人成功獲救，還有至少20人受困、39人下落不明。據報導，警方目前已經逮捕含業主、安全檢測公司，以及評估人員等9人，詳細倒塌原因還待進一步釐清。

    根據《美聯社》報導，4月29日中午，長沙市1棟8層大樓突然倒塌，現場碎石四散，警方獲報後調派23輛消防車、134名消防救援人員、4隻搜救犬前往現場，救出5人送往醫院救治，生命跡象穩定，但目前至少仍有20人受困、39人下落不明。

    警方表示，經初步調查，倒塌房屋是居民自建房，共8層，其中1樓為店面，2樓為飯店，3樓為放映咖啡館，4、5、6樓為家庭旅館，7、8樓為自住房。不過，該建築原是1棟6層樓建築，租戶疑似自行改變建築結構、違規加蓋。

    據報導，警方逮捕含建築業主、安檢公司負責人，以及安全評估人員等9人，詳細倒塌原因還需進一步調查。其中，負責該建築安全評估的湖南湘達工程檢測有限公司，還曾在4月13日發布造假的安全評估報告。

    對此，習近平表示，要不惜代價搜救被困人員，全力救治受傷人員，妥善做好安撫安置等善後工作，並徹查事故原因，依法嚴肅追究責任，從嚴處理相關責任人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    長沙樓房昨倒塌39人失聯 官方拖到今晚才通報
    2022/04/30 23:32

    長沙樓房昨倒塌39人失聯 官方拖到今晚才通報
    恐怖！中國5樓民宅倒塌 3秒鐘化為塵土
    2021/09/06 23:02

    恐怖！中國5樓民宅倒塌 3秒鐘化為塵土

    來路不明瘦身茶下肚 恐病痛纏身
    你敢住？ 中國「28小時」蓋好10層樓公寓 國外網友傻眼了
    2021/06/23 06:44

    你敢住？ 中國「28小時」蓋好10層樓公寓 國外網友傻眼了
    驚呆！2020中國十大醜陋建築出爐 奇葩飛天之吻還只排第三
    2021/01/01 10:30

    驚呆！2020中國十大醜陋建築出爐 奇葩飛天之吻還只排第三
    中國「紙片樓」奇景 牆角僅20公分寬
    2015/11/18 21:29

    中國「紙片樓」奇景 牆角僅20公分寬
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播