長沙8層樓建築疑違建倒塌 警方逮捕9名涉案人

中國長沙1棟8層樓建築發生倒塌意外，警方調派大批人力救援，逮捕含業主、安檢公司負責人，以及安全評估人員等9人。（路透）

2022/05/01 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省長沙市1棟疑違規加蓋的8層大樓突然倒塌，警方獲報後調派大批人力前往現場救援，5人成功獲救，還有至少20人受困、39人下落不明。據報導，警方目前已經逮捕含業主、安全檢測公司，以及評估人員等9人，詳細倒塌原因還待進一步釐清。

根據《美聯社》報導，4月29日中午，長沙市1棟8層大樓突然倒塌，現場碎石四散，警方獲報後調派23輛消防車、134名消防救援人員、4隻搜救犬前往現場，救出5人送往醫院救治，生命跡象穩定，但目前至少仍有20人受困、39人下落不明。

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警方表示，經初步調查，倒塌房屋是居民自建房，共8層，其中1樓為店面，2樓為飯店，3樓為放映咖啡館，4、5、6樓為家庭旅館，7、8樓為自住房。不過，該建築原是1棟6層樓建築，租戶疑似自行改變建築結構、違規加蓋。

據報導，警方逮捕含建築業主、安檢公司負責人，以及安全評估人員等9人，詳細倒塌原因還需進一步調查。其中，負責該建築安全評估的湖南湘達工程檢測有限公司，還曾在4月13日發布造假的安全評估報告。

對此，習近平表示，要不惜代價搜救被困人員，全力救治受傷人員，妥善做好安撫安置等善後工作，並徹查事故原因，依法嚴肅追究責任，從嚴處理相關責任人。

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