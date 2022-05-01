上海疫情趨緩北京又升溫 全市餐廳禁內用 搶蓋方艙醫院

北京又爆發新一波疫情，中國當局祭出多項限制，除了前往公共場所都必須出示檢測陰性證明，全市餐廳也禁止內用。（路透）

2022/05/01 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，近日上海確診數雖逐步下降，但北京又爆發新一波疫情，對此中國當局祭出多項限制，除了前往公共場所都必須出示檢測陰性證明，全市餐廳也禁止內用。北京市衛健委昨日也表示，為預防不時之需，著手準備方艙醫院建設，目前已先完成4千張床位的改建。

綜合媒體報導，上海疫情延燒超過一個月，近日確診數才逐漸下降，但北京又爆出新一波疫情，繼上週的11區大規模篩檢後，針對51連假包含北京全市的電影院及北京環球影城都先關閉，北京全市所有餐廳也都必須暫停內用服務，民眾若要前往各類公共場所，也都必須出示48小時內檢測陰性的證明。

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除了加嚴防疫措施，北京市衛健委昨日也表示，基於預防、提前準備的原則，已著手準備方艙醫院儲備建設工作，已先完成4千張方艙床位的改建儲備任務，目前還在持續尋找大型場地以加緊建設更大規模的方艙，相關區域也已陸續著手進行方艙醫院的選址及規劃改建等工作。

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