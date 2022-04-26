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    武漢肺炎》北京防疫動作擴大 11個區4/26起全員PCR測3輪

    中國首都北京市武漢肺炎疫情風聲鶴唳，圖為25日朝陽區位居民測核酸。（路透）

    中國首都北京市武漢肺炎疫情風聲鶴唳，圖為25日朝陽區位居民測核酸。（路透）

    2022/04/26 00:26

    〔中央社〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，北京市25日晚間宣布，在朝陽區核酸檢測基礎上，進一步擴大區域篩查範圍，26日至30日將對其餘15個行政區中的10個區及經濟開發區，展開3輪全員核酸檢測。

    根據北京青年報app（應用程式），北京市政府新聞辦主任兼發言人徐和建今晚在防疫記者會上表示，為「打好防控主動仗」，堅決遏制疫情傳播風險，決定在朝陽區已開展核酸檢測基礎上，26至30日對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興等10個行政區及經濟開發區共11個區域人員，開展3輪核酸檢測。

    屆時，北京市將只剩下延慶、門頭溝、平谷、懷柔、密雲等5個遠郊行政區，未進行全員核酸檢測。

    徐和建說，通過一系列「適度從嚴從緊」的疫情防控措施，「有信心、有能力」做好首都防控工作。

    會上並通報，朝陽區已從25日起對生活、工作在該區的人員進行核酸檢測。截至25日晚間8時，全區核酸檢測共計369萬1200人，目前52萬6457人結果已出，均為陰性。

    北京市這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自22日發生以來，至25日累計感染病例已達70例。其中朝陽區占46例，房山區10例、順義區6例，昌平、豐台、西城區各2例，通州、延慶區各1例。

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