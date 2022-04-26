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    北京再增33例感染 11區今起展開3輪檢測、大型活動暫停

    除了已展開檢測的朝陽區以外，北京市今日起共有11區要進行3輪核酸檢測。（美聯社）

    除了已展開檢測的朝陽區以外，北京市今日起共有11區要進行3輪核酸檢測。（美聯社）

    2022/04/26 11:01

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期持續蔓延，疫情重災區位於上海市，不過北京疫情近期也有升溫趨勢。北京市衛生健康委員會今日（26日）宣布，北京市昨（25日）新增32例本土病例及1例無症狀患者，北京今起共有11區要進行3輪核酸檢測，暫停大型群聚活動。

    綜合中媒報導，北京市昨日新增32例本土病例及1例無症狀患者，大多數均集中在朝陽區。北京市政府新聞辦主任兼發言人徐和建昨日在防疫記者會中提到，在朝陽區已展開的核酸檢測基礎上，自26日起至30日，對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興等10個行政區及經濟開發區共11個區域人員，開展3輪核酸檢測。

    徐和建提到，在進行3輪核酸檢測的過程中，北京市暫停藝文演出、體育賽事及大型展覽等大型群聚性活動，校外實體培訓課程及活動、零星裝修及建設工程均必須暫停。徐和建對北京市民喊話，希望市民主動配合按時檢測，在結果未出爐前盡可能不到處活動，鼓勵遠程、居家等彈性辦公，鼓勵上下班錯開尖峰時間。

    由於擔憂重蹈上海覆轍，北京市內已出現搶菜等物資的恐慌性搶購潮。北京市商務局指出，各類生活必需品貨源充足穩定，主要批發市場、大型超市、電商平台企業市內配送正常，北京各連鎖超市25日起也延長營業時間。

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    由於擔心封城，北京市近期掀起屯貨潮。（路透）

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