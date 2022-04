高空跳傘解魔術方塊！ 超狂印男只花24秒打破金氏世界紀錄

2022/04/29 23:19

〔即時新聞/綜合報導〕印度孟買1名男子在高空中挑戰魔術方塊,從1.3萬英尺(約3962公尺)空中一躍而下,只花24.22秒,在開降落傘前成功解開魔術方塊,打破金氏世界紀錄中高空跳傘魔術方塊的30秒紀錄。

根據英國《每日郵報》報導,23歲的帕布(Chinmay Prabhu)到泰國挑戰高空解金字塔魔術方塊,他與教練一起從約3962公尺高飛機躍出,另一教練再跳出飛機,將魔術方塊遞給帕布,他只花24.22秒就將4面全部完成,打破30秒原始紀錄。

請繼續往下閱讀...

不過,這項紀錄目前還在審核中,尚未獲得官方認證,帕布說,「當初我順利完成水下及騎腳踏車解最多魔術方塊,獲得2項金氏世界紀錄,立刻浮現下一個想法,『為何不上高空挑戰魔術方塊呢?』」

帕布說,「高空下墜的空氣阻力讓我很難拿穩魔術方塊,在這之前也沒有任何跳傘經驗,如今,經過徹夜難眠的夜晚,終於到泰國完成跳傘。」

#NOBEL_WORLD_RECORDS | ???? Amazing Performance ????#MOST_PYRAMINX_CUBES_SOLVED_UNDER_WATER (Rubik's Cubes) had Performed by #Mr_CHINMAY_PRABHU (Age : 21 Yrs) From Mumbai, Maharashtra, India.

He had solved #9_Pyraminx_cubes under water in just 1.48 Minutes. pic.twitter.com/j67boPnXyh