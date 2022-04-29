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    高空跳傘解魔術方塊！ 超狂印男只花24秒打破金氏世界紀錄

    印度男子高空跳傘解金字塔魔術方塊，只花24.22秒就成功，打破金氏世界紀錄。（圖擷取自YouTube）

    印度男子高空跳傘解金字塔魔術方塊，只花24.22秒就成功，打破金氏世界紀錄。（圖擷取自YouTube）

    2022/04/29 23:19

    〔即時新聞／綜合報導〕印度孟買1名男子在高空中挑戰魔術方塊，從1.3萬英尺（約3962公尺）空中一躍而下，只花24.22秒，在開降落傘前成功解開魔術方塊，打破金氏世界紀錄中高空跳傘魔術方塊的30秒紀錄。

    根據英國《每日郵報》報導，23歲的帕布（Chinmay Prabhu）到泰國挑戰高空解金字塔魔術方塊，他與教練一起從約3962公尺高飛機躍出，另一教練再跳出飛機，將魔術方塊遞給帕布，他只花24.22秒就將4面全部完成，打破30秒原始紀錄。

    不過，這項紀錄目前還在審核中，尚未獲得官方認證，帕布說，「當初我順利完成水下及騎腳踏車解最多魔術方塊，獲得2項金氏世界紀錄，立刻浮現下一個想法，『為何不上高空挑戰魔術方塊呢？』」

    帕布說，「高空下墜的空氣阻力讓我很難拿穩魔術方塊，在這之前也沒有任何跳傘經驗，如今，經過徹夜難眠的夜晚，終於到泰國完成跳傘。」

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