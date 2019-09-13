嚇死！運動員高空跳傘出去 差點和F-15戰鬥機相撞

2019-09-13 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕英國空中碰撞調查委員會（UK Airprox Board）近日發布一份調查報告，分析兩名跳傘運動員於4月17日高空跳傘後，為何會差點與下方呼嘯而過的兩架美軍F-15戰鬥機相撞。

據《CNN》 報導，當時跳傘員於劍橋郡的查特里斯（Chatteris）機場搭機起飛，F-15則從沙福郡萊肯希思（Lakenheath）英國皇家空軍基地起飛，該處同時也是美國空軍第48戰鬥機聯隊的所在地。

當天天氣相當良好，跳傘者的能見度為10公里，而飛行員的視野則是50公里。不過，當跳傘員以時速193公里的速度下墜時，F-15則以時速563公里的狀態衝來，一名運動員頭盔附近的GoPro拍到了這驚險的一幕。

由於指定的降落傘降落區必須在航空圖表上標示，所以查特里斯機場更每天都會向皇家空軍基地匯報跳傘狀況。事實上，查特里斯這次也有上報，空管人員以為自己到時再處裡就好，沒想到在意外快要發生時突然變得很忙，使得F-15飛行員根本不知道有人在跳傘。

一旦跳傘運動員發現有噴氣式戰鬥機朝自己飛來，能夠做的事非常少，因為自由落體時很難控制速度或方向。雖然不知道這兩名跳傘員是誰，但從他們當時的應對來看，可能在極限運動中擁有相當豐富的經驗。

美空軍第48戰鬥機聯隊指揮官馬歇爾上校（Will Marshall）表示，英國的領空非常複雜而且非常擁擠，因此保持飛航安全是非常重要的事情，目前他們正在加強空管員和機組人員的細節訓練。

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