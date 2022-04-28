俄海軍疑出動海豚保護軍港 執行「反潛水員」任務

衛星捕捉俄軍在塞凡堡軍港內放置海豚圈養圍欄，疑似在港內部署海豚。（法新社）

2022/04/28 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯持續在烏克蘭境內與烏軍作戰，位於克里米亞半島的塞凡堡（Sevastopol）是俄羅斯海軍的重要海軍基地，近期有衛星拍攝到俄軍在軍港入口設置用於圈養海豚的海上圍欄，疑為俄軍部署海豚的證據。

根據《美國海軍研究所》（USNI）報導，俄軍被拍到在塞凡堡軍港入口放置兩個用於圈養海豚的海上圍欄，大約是2月底出現在軍港內，也就是在俄羅斯入侵烏克蘭後。由於塞凡堡是俄羅斯在黑海最重要的軍港，港內船艦雖停靠在烏克蘭飛彈射程之外，但無法防止潛水員進行水下破壞，俄軍部署經過訓練的海豚可能是為了執行「反潛水員」的任務。

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至於俄軍是否將這些海豚進行戰鬥部署，目前仍不清楚，但海軍分析人士指出，經過訓練的海豚被認為是對於潛水員的有效防禦手段之一。

在冷戰時期，美國與俄羅斯皆有過訓練海洋哺乳類動物進行軍事用途的經驗，蘇聯海軍在冷戰時期便有在塞凡堡周邊地區進行海豚訓練。報導指出，1991年蘇聯解體後，海豚訓練部隊轉入烏克蘭，但該部隊運作不如以往頻繁，直到俄羅斯2014年併吞克里米亞後，海豚訓練部隊再度被俄軍控制，隨後便開始擴大海洋哺乳類訓練計畫。

俄羅斯除了在黑海之外，俄羅斯北海艦隊在北極圈也廣泛地訓練不同的海洋哺乳類動物做為軍事用途，包括白鯨、海豹等。

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